Presentato il primo calendario del Corpo della Polizia Locale di Parma

Il Sindaco Federico Pizzarotti, l’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa e il Vice Comandante della Polizia Giacomo Fiume insieme all’Associazione Polizia Municipale in Congedo, hanno presentato il primo calendario della Polizia Locale di Parma.

Le 12 immagini vogliono celebrare la Polizia Locale di Parma, per questo gli agenti sono stati immortalati in alcuni luoghi, scorci tipici e posti del cuore della nostra città come via della Salute o il Lungoparma.

Non poteva mancare una foto storica nel mese in cui si celebrerà il Bicentenario, una foto che immortala il Corpo nel 1971 davanti al Liceo Romagnosi. In prima fila si riconosce l’allora Vice Comandante Bellaveglia oggi Presidente dell’Associazione Polizia Municipale in congedo.

Il progetto nasce dall’Associazione Agenti di Polizia Municipale in Congedo, che, in occasione del Bicentenario di Fondazione del Corpo (1821 – 2021), ha coltivato l’idea di realizzare il calendario con il sostegno della ditta Bertazzoni.

Il calendario della Polizia Locale per il 2021 rappresenta l’inizio delle “celebrazioni” dell’anno del bicentenario di fondazione: da due secoli le donne e gli uomini della Polizia Locale di Parma, hanno svolto il proprio dovere al servizio della città e dei suoi abitanti, al fine di garantire la civile convivenza.

Con senso del Dovere e Spirito di Sacrificio hanno attraversato la storia della città a fianco dei parmigiani, parmigiani essi stessi, affrontando i momenti più bui fianco a fianco. Affrontando calamità naturali, epidemie e guerre, sempre presenti, talvolta da soli.

I soci dell’APMC distribuiranno il calendario in cambio di un’offerta di € 5.00 nell’ufficio della Polizia Locale sotto i Portici del Grano, nelle giornate di sabato 19 dicembre e di lunedì 21 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.00. Il ricavato andrà interamente a favore dell’Ospedale dei bambini.

L’Associazione APMC “AGENTI di POLIZIA MUNICIPALE in CONGEDO” di Parma e Provincia con acronimo “A.P.M.C.”, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale gratuitamente e senza fini di lucro (si autofinanzia grazie ad un versamento annuale dei soci) con attività di interesse generale per raggiungere il bene comune e una pacifica convivenza come volontari a supporto del Comune di appartenenza.