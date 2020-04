Raccolta fondi del PD per gli ospedali di Parma. Fritelli: “Ringrazio i Circoli e gli iscritti”

Una raccolta fondi che in pochissimi giorni ha consentito di raccogliere tra iscritti e simpatizzanti 6.800 euro che la Segreteria del Partito Democratico di Parma ha deciso di destinare in parte alla raccolta fondi avviata dalla Fondazione MUNUS a sostegno delle strutture ospedaliere di Parma, Fidenza – Vaio e Borgotaro e in parte, come proposto dai Circoli territoriali, all’Assistenza Pubblica di Traversetolo (Circoli PD di Montechiarugolo e Traversetolo) e all’Assistenza Volontaria di Collecchio (Circolo PD di Collecchio). A questi si aggiunge il contributo di 1.000 euro ciascuno che i consiglieri regionali del gruppo PD – tra loro l’Assessore Regionale Barbara Lori e il Consigliere Massimo Iotti – hanno destinato per far fronte all’emergenza sanitaria.

“Sindaci, Assessori e consiglieri del PD sono già impegnati a tutti i livelli istituzionali per la gestione dell’emergenza COVID ma come partito, sollecitati dai Circoli e dagli iscritti, abbiamo voluto metterci a disposizione per fare qualcosa in più” – ha spiegato Filippo Fritelli, segretario provinciale di PD di Parma – “Nei giorni scorsi abbiamo promosso al nostro interno una raccolta fondi volontaria che in pochissime ore ha raccolto un numero di adesioni che non avremmo immaginato. Tante piccole donazioni hanno consentito di raccogliere una cifra importante che abbiamo immediatamente messo a disposizione della Fondazione MUNUS e delle associazioni impegnate sul territorio che in queste ore stanno garantendo alla popolazione servizi essenziali e di grande valore. Voglio ringraziare pubblicamente i Circoli per la rete di contatti che hanno attivato su questa importante iniziativa e i tanti iscritti e simpatizzanti che non hanno voluto far mancare il loro sostegno”.