Raddoppio Pontremolese e Alta velocità, la soddisfazione del Gruppo PD Parma

“Siamo molto soddisfatti del passo in avanti fatto sul progetto preliminare per il raddoppio della Pontremolese, un’opera attesa da 70 anni che si avvicina al compimento anche grazie all’impegno del gruppo consiliare del PD, un ottimo lavoro svolto tutti assieme”.

Il Partito democratico di Parma interviene in merito al voto all’unanimità in Consiglio comunale riguardante il tratto ferroviario tra Parma e Vicofertile, otto chilometri di strada ferrata che aprono possibili scenari in chiave di collegamenti strategici per la città e anche per lo sviluppo dell’Alta velocità.

“Come già dichiarato al termine del Consiglio comunale, riteniamo necessario proseguire in questa direzione anche attraverso l’elettrificazione della tratta Parma-Suzzara-Mantova-Verona così da dare pieno sviluppo al collegamento ferroviario Tirreno-Brennero. Stiamo parlando di una delle più importanti infrastrutture per il nostro territorio, dato che collegare via treno il Tirreno con il Nord Italia significa porre Parma al centro del traffico su rotaia come snodo logistico, quindi un’infrastruttura strategica e sostenibile da un punto di vista ambientale.

Grazie all’impegno del Ministro Orlando, sono stati garantiti i finanziamenti necessari per il raddoppio del tratto votato in Consiglio, che porterà anche altre buone conseguenze come la realizzazione di una via ciclopedonale sulla linea “vecchia” e la rimozione di due passaggi a livello.

Ma è necessario tornare a parlare del tema dell’Alta velocità, in modo indipendente da Reggio: l’arrivo della Pontremolese in stazione, come affermato anche dall’Assessore Alinovi, pone infatti l’obbligo di qualche riflessione sull’interconnessione con l’Alta velocità, fermo restando l’impegno per studiare le possibili alternative a partire dalla ipotesi di stazione alle Fiere. Diventerà infatti sempre più importante dotare Parma di un maggior numero di treni veloci nell’ottica di fare della nostra città uno snodo strategico sotto il profilo del traffico ferroviario sia per passeggeri che per le merci, valorizzando sempre più il ruolo strategico del Cepim”.

Segreteria comunale Partito Democratico di Parma