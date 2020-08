Rainieri e Occhi (LEGA): “Regione intervenga su Tep per consentire la richiesta on-line degli abbonamenti extraurbani agevolati”

“TEP sta rendendo molto complicata l’acquisizione degli abbonamenti gratuiti per gli studenti under 14 che abitano fuori Parma. Sarebbe opportuno che la Regione Emilia-Romagna intervenga per non far diventare uno dei principali impegni presi dal Presidente Bonaccini in campagna elettorale, un’altra promessa mancata almeno per quanto riguarda la provincia di Parma”.

È quanto hanno dichiarato il Vice Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, e l’altro consigliere regionale del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, Emiliano Occhi dopo avere presentato un’interrogazione alla Giunta regionale sulla mancata previsione, da parte dell’azienda di trasporti pubblici di Parma e provincia, della possibilità di richiedere on-line, sia gli abbonamenti gratuiti per il trasporto pubblico locale per gli studenti under 14 che risiedono fuori dal capoluogo di provincia, sia gli abbonamenti scontati al 50 % per le famiglie in difficoltà che risiedono sempre fuori Parma.

“Nonostante vi siano chiare indicazioni nella delibera di Giunta regionale 1038/2020 di prevedere preferibilmente la modalità on-line per il rilascio di una misura gratuita che è uno dei cavalli di battaglia di Bonaccini, seppure ancora a metà perché per gli studenti delle superiori e gli universitari, è stata rinviata all’anno prossimo, TEP non l’ha prevista, stabilendo che i genitori di questi ragazzi per acquisire l’abbonamento gratuito a cui hanno diritto i loro figli debbano o andare nei due sportelli aziendali del capoluogo di provincia, oppure recarsi al punto mobile TEP che dal 18 agosto al 10 settembre farà 20 diverse tappe in 20 comuni della provincia in giorni feriali dalle 8:30 alle 13″, hanno proseguito i consiglieri della Lega.

“Non contenta TEP ha previsto di mettere i bastoni tra le ruote anche alle famiglie in difficoltà, i cui componenti possono avere abbonamenti per servizi extraurbani scontati al 50 % che però possono essere acquistati solo recandosi, previo appuntamento, presso i soliti due sportelli presenti solo a Parma. Alla Giunta regionale abbiamo quindi chiesto di sapere quali sono i motivi per cui TEP non abbia voluto agevolare l’acquisizione di questi abbonamenti e comunque se intende intervenire affinché sia al più prevista la richiesta on-line”, concludono Rainieri e Occhi.