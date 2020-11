Rainieri (Lega): “Ristrutturare subito i ponti su Fondovalle del Taro”

Fabio Rainieri (Lega) lancia l’allarme per le condizioni di sicurezza di 4 ponti posti sulla strada provinciale 308 “Fondovalle del Taro”, nel parmense.

Dalla data odierna, informa il consigliere parmigiano, i ponti sul rio Rialzo, sul torrente Galgana, sul rio Citerna e sul rio Vizzana sono interessati da importanti limitazioni alla circolazione con un limite di velocità posto a 40Km/h e il divieto di transito a veicoli superiori a 44 tonnellate.

Le limitazioni -sottolinea il leghista- “sono state stabilite in quanto su questi manufatti sono emerse criticità a seguito di sopralluoghi effettuati in esecuzione del piano di monitoraggio di tutti i ponti lungo le strade provinciali di Parma e rimarranno in vigore, senza precisi riferimenti temporali, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza per la transitabilità”.

Stante l’importanza per la viabilità provinciale della “Fondovalle del Taro”, Rainieri chiede il dettaglio dei lavori che si intendono realizzare su questi manufatti con una tempistica dei tempi per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Oltre al quesito posto, il consigliere parmigiano sollecita la Giunta “ad attivarsi perché siano al più presto reperite le risorse necessarie per la loro ristrutturazione e il loro attraversamento in condizione di piena sicurezza”.