Referendum Giustizia, Campari e Cavandoli sabato e domenica al Gazebo di via Mazzini

“L’Italia da tempo attende una riforma della Giustizia che metta finalmente il cittadino al centro del diritto. Più firme si raccolgono a sostegno del referendum più sarà difficile, per chi è arroccato in posizioni di potere, fermare il cambiamento voluto dagli italiani.

I quesiti referendari riguardano la riforma del Consiglio superiore della Magistratura, la responsabilità diretta dei giudici, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, i limiti agli abusi della custodia cautelare e l’abolizione della legge Severino”.

Dicono i parlamentari parmigiani della Lega Maurizio Campari e Laura Cavandoli che saranno personalmente presenti per raccogliere le firme dei parmigiani ai gazebo di Parma in via Mazzini rispettivamente sabato 18 settembre dalle 10 alle 14 (Campari) e domenica dalle 15 alle 19 (Cavandoli).

“Il nuovo obiettivo di 1 milione di firme – aggiunge Lorenzo Bondi, referente organizzativo della Lega Parma – è a portata di mano. I parmigiani, accorrendo numerosi ai nostri gazebo in queste settimane di campagna referendaria, stanno dando un contributo importante. Invitiamo chi non lo ha ancora fatto a firmare in questo fine settimana”.