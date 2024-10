Regionali, Cristiano Casa si candida con Fratelli d’Italia: “Al centro del mio impegno l’amore per Parma e per il territorio”

Alle ore 11.00 di sabato 5 ottobre, presso l’Hotel Parma & Congressi, Cristiano Casa ha presentato ufficialmente la sua candidatura a consigliere regionale per Fratelli d’Italia, in appoggio a Elena Ugolini presidente. Oltre ai numerosi presenti del mondo delle imprese, dell’associazionismo, del partito, all’evento hanno partecipato anche l’On. Carlo Fidanza, europarlamentare e capo delegazione di Fratelli d’Italia, e l’On. Fabio Pietrella, deputato del partito.

Il commento di Cristiano Casa

“Ho sempre interpretato fare politica come un modo per essere al servizio dei cittadini, e credo fermamente che in Regione ci sia bisogno di condurre battaglie fondamentali che il governo regionale a trazione Pd sta gravemente ignorando: penso al sostegno alle imprese locali, allo sviluppo delle infrastrutture che uniscano Parma col mondo; penso anche alla sicurezza nelle città, al bisogno di nuove politiche agricole, all’attenzione verso le comunità montane (completamente dimenticate) e, soprattutto, a una riforma della sanità, oggi in crisi di personale e di investimenti. Dobbiamo ridare speranza, coraggio e risposte concrete agli emiliano-romagnoli. Da qui, infine, il pensiero alla mia città e al territorio: Parma e il parmense hanno un potenziale enorme, ma serve una visione chiara e strategica per valorizzare ogni risorsa. Il mio impegno con Fratelli d’Italia – ha concluso Casa – sarà quello di portare in Regione la voce dei nostri concittadini e garantire che Parma e il parmense ricevano il giusto sostegno. È tempo di tornare a riequilibrare gli investimenti e dare al nostro territorio l’attenzione che merita. Lo dobbiamo fare con Parma nel cuore e l’Emilia-Romagna in testa”.

Il commento dell’on. Pietrella

“Viviamo un periodo molto complesso sotto tanti punti di vista e la politica ha l’onere e l’onore di presentarsi al nostro territorio con competenza, lungimiranza e buon senso.

Sul solco ben tracciato dalla nostra leader Giorgia Meloni dobbiamo coniugare responsabilità e rilancio sui temi economici e sociali e offrire anche in Emilia Romagna un’alternativa all’egemonia delle sinistre che decisamente scarseggiano di proposte e programmi ragionevoli quanto attuabili.

Proprio per questi motivi la candidatura di Cristiano Casa alle prossime elezioni regionali, rappresenta per Fratelli d’Italia un completamento di cui andare molto fieri nella composizione della lista dei cinque candidati, offrendo alta preparazione, ascolto e forte legame al territorio del nostro parmense.

Inorgoglisce oggi ulteriormente la presenza dell’amico Carlo Fidanza, nostro capo delegazione al parlamento europeo, in un triangolo perfetto di attenzione verso Parma che deve unire sempre più Bologna, Roma e Bruxelles. La candidatura di Cristiano Casa al consiglio regionale e il massimo supporto alla candidata presidente Elena Ugolini vanno proprio in questa direzione”.

Il commento dell’on Fidanza

“La mia presenza a Parma, al fianco dell’amico deputato Fabio Pietrella e del candidato alla Regione Cristiano Casa, vuole rappresentare anche fisicamente quel collegamento necessario tra il territorio parmense, il governo nazionale e la nuova Europa che stiamo cercando di costruire. Parma e il parmense sono da sempre sinonimo di eccellenza e pragmatismo, due valori che l’Ue che abbiamo conosciuto fino ad oggi ha disconosciuto, in nome dell’omologazione e dell’ideologia ultra-green. Da qui, con Elena Ugolini presidente, può finalmente partire una stagione di cambiamento”.