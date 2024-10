Riflessioni sulla vecchiaia: a Palazzo del Governatore la filosofa Gabriella Caramore

La filosofa veneta Gabriella Caramore presenterà, mercoledì 30 ottobre, alle 17.30, all’Auditorium Carlo Mattioli di Palazzo del Governatore, il suo saggio “L’età grande”, insieme alla psichiatra dell’Azienda USL di Parma Maria Inglese.

Durante l’incontro, realizzato nell’ambito del programma di ottobre di Argento Vivo, l’autrice della storica trasmissione di Rai Radio3 “Uomini e Profeti” svilupperà un percorso tra poeti, musicisti e scrittori che hanno dedicato al periodo della vecchiaia le loro riflessioni e la loro arte, dimostrando come questo periodo della vita possa rappresentare non una stagione di declino e immobilità ma al contrario una occasione per scoprire il senso più autentico dell’esistenza.

L’ingresso all’incontro è libero fino a esaurimento posti disponibili.