Rintracciato e denunciato l’uomo che aveva rubato un’auto dell’Asl di Parma

Lo scorso mese di aprile alcuni dipendenti dell’Asl rimanevano esterrefatti nel momento in cui iniziando la propria giornata lavorativa, si recavano presso i parcheggi dell’Azienda Sanitaria appurando che una delle autovetture in uso non era più presente negli appositi stalli.

Immediatamente veniva sporta denuncia di furto e l’auto veniva rinvenuta abbandonata dopo alcuni giorni nel comune di Colorno dai Carabinieri della locale Stazione, che procedevano alla restituzione del veicolo agli aventi diritto.

I militari dell’Arma procedevano quindi a svolgere una accurata attività investigativa, soprattutto attraverso la visione delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza sparsi lungo le arterie stradali che collegano Parma a Colorno.

Gli accertamenti esperiti permettevano di individuare ed identificare l’autore del furto, un 40enne di origine magrebina già gravato da plurimi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’uomo è stato denunciato per furto aggravato alla Procura della Repubblica di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma