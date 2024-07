Rio Saliceto, “Musica in Castello”: omaggio a Vittorio Adorni di Marco Caronna e Toscanini Next

La tradizionale rassegna “Musica in Castello”, organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps, sotto la Direzione Artistica di Enrico Grignaffini, torna a far tappa a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, per la sua ventunesima edizione e porta in scena un evento speciale: un ritratto in musica e parole di Vittorio Adorni, ex campione del mondo di ciclismo, dirigente sportivo e conduttore televisivo, scomparso poco più di due anni fa all’età di 85 anni.

Nato a San Lazzaro Parmense nel 1937, Adorni fu professionista dal 1961 al 1970 e dopo aver vinto il Giro d’Italia, nel 1968 trionfò a Imola conquistando il titolo di campione del mondo di ciclismo. Conclusa la sua carriera sportiva, Adorni divenne poi un amatissimo commentatore televisivo di appuntamenti sportivi, dimostrando da subito una straordinaria capacità comunicativa che lo rese molto popolare fra il pubblico di trasmissioni storiche come “Processo alla tappa”.

Al ricordo di questo grande professionista dello sport e uomo di profonda generosità, sarà dedicata la serata di lunedì 8 luglio, alle 21.30, in Piazzale del Municipio con lo spettacolo “Voglio vivere così – Omaggio a Vittorio Adorni”.

Sul palco, come voce recitante, l’attore e regista Marco Caronna, amico di lunga data di Adorni, che accompagnato dalle sinfonie eseguite dal vivo dall’orchestra “La Toscanini Next”, formata da talentuosi musicisti under 35, racconterà della Parma del Dopoguerra e canterà di un giovane operaio che voleva diventare un campione…

Tutti gli appuntamenti sono ad INGRESSO LIBERO, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’interno del Teatro Comunale di Rio Saliceto.

Rassegna organizzata da Piccola Orchestra Italiana aps e dai Comuni e le aziende che ospitano gli eventi.

(La serata omaggio a Vittorio Adorni è, altresì, inserita nel cartellone delle iniziative “rEstate a Rio”, realizzato dal Comune di Rio Saliceto con il sostegno di Iren)

Per maggiori dettagli sul programma completo della rassegna: www.musicaincastello.it