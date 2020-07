Riparte da Sala Baganza il circo contemporaneo di “Tutti Matti in Emilia”

L’allegra carovana di “Tutti Matti in Emilia” riparte da Sala Baganza. Grazie ad una collaborazione tra l’Amministrazione comunale del paese pedemontano e l’Associazione culturale “Tutti Matti Per Colorno”, con il prezioso sostegno di Fondazione Cariparma, Regione Emilia-Romagna e MiBACT, il 26 luglio e il 2 agosto l’apprezzato circo contemporaneo “metterà la tenda” nel Cortile della Rocca Sanvitale per quattro appuntamenti da non perdere.

Domenica 26 luglio andrà in pista un doppio, irresistibile spettacolo, alle 19 e alle 21, intitolato “Clown In Libertà”, un concerto continuamente interrotto dalle divagazioni comiche dei musicisti o da clownerie ben supportate dalla musica. “Clown in Libertà” è, come suggerisce il titolo dello spettacolo, un momento di euforia, ricreazione e ritualità catartica per tre “talentuosi” clown che paiono colti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena ed un pubblico a loro completa disposizione.

Domenica 2 agosto, alle 19, sarà la volta di “Mago per Svago“. Concepito come uno spettacolo muto, “Mago per Svago“ ammalierà il pubblico grazie alla sua colonna sonora che guida gli interpreti ad un ritmo trascinante. La serata proseguirà alle 20.30 con “Dolce Salato”, un giovane duo spumeggiante e divertente, che appassiona, commuove, diverte con una manciata di ironia e un pizzico di romanticismo a colpi di acrobazie a terra e in volo sul palo cinese, equilibri sul monociclo e improbabili giocolerie.

LINK BIGLIETTERIA: www.tuttimattipercolorno.it/index.php/info/biglietteria

Biglietteria sul posto dalle ore 18

Per informazioni: info@tuttimattipercolorno.it