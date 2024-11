Riparte l’iniziativa solidale promossa da Conad Centro Nord a sostegno dell’Ospedale dei Bambini

Dal 4 novembre nei punti vendita Conad è ripartita la nuova collezione “I gesti d’amore si fanno sentire” composta da 12 campanelle natalizie per l’addobbo e la decorazione.

Ogni 15 euro di spesa, con 1,90 euro in più, i clienti potranno ricevere una campanella e devolvere in beneficenza 50 centesimi a favore di 6 ospedali dei bambini o reparti pediatrici nei territori in cui opera Conad Centro Nord.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina all’Ospedale dei Bambini “Pietro Barilla”.

Fino al 15 dicembre 2024, i clienti Conad con Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card potranno collezionare una linea di 12 campanelle natalizie ispirate ai personaggi più amati dei film d’animazione Disney, tutti realizzati in plastica (Abs) riciclata nel rispetto dell’ambiente.

In particolare, i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di tecnologie biomediche per l’area chirurgica – intensiva pediatrica.

“Conad Centro Nord è da sempre impegnata nel sostenere le comunità in cui opera. Il nostro attaccamento alle persone e ai territori si manifesta attraverso numerose iniziative che, grazie al supporto dei nostri clienti e alla nobile causa che le anima, riscuotono sempre un grande successo. Crediamo fermamente che il nostro impegno costante e la collaborazione con i nostri clienti siano fondamentali per creare un impatto positivo e duraturo nelle comunità che serviamo. Questa iniziativa non solo rappresenta un gesto di solidarietà, ma ha anche un impatto significativo nel fornire la possibilità di realizzare progetti innovativi e di offrire strumentazioni diagnostiche sempre più all’avanguardia contribuendo concretamente al miglioramento delle strutture sanitarie e aiutando a rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile”. Hanno dichiarato Nord Veronica Corchia, responsabile delle relazioni esterne e Csr e Paolo Incerti, socio imprenditore Conad.

Massimo Fabi, direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, insieme alla direttrice del dipartimento Materno-Infantile Sandra Rossi e alla dirigente professioni sanitarie Rita Lombardini, ha voluto ringraziare Conad ed i suoi clienti per una vicinanza che dura nel tempo e che, solo negli ultimi anni, ha permesso di implementare la colonna laparoscopia per la chirurgia pediatrica e le tecnologie per le cure intensive dei piccoli e piccolissimi pazienti. “Con Conad è in corso una collaborazione consolidata nel tempo – ha concluso Fabi – che ha permesso di raggiungere risultati importanti per la cura dei pazienti e per le loro famiglie che ci rendono orgogliosi e testimoniano come l’Ospedale dei Bambini sia una comunità sostenuta con forza da tante realtà del nostro territorio”.

L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto che l’insegna ha avviato a livello nazionale per sostenere gli ospedali impegnati in progetti pediatrici in tutta Italia. Nelle tre edizioni precedenti, Conad ha raccolto 5,8 milioni di euro in questo ambito, offrendo un sostegno concreto a chi lavora ogni giorno per rendere la vita dei bambini ricoverati il più serena possibile.

Un impegno, questo, che rientra nel grande progetto di sostenibilità di Conad “Sosteniamo il futuro”, basato su tre dimensioni fondamentali dell’agire quotidiano dell’insegna: rispetto dell’ambiente, attenzione alle persone e alle comunità, valorizzazione del tessuto imprenditoriale e del territorio italiano.