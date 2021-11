Ritorna November Porc: prima tappa a Sissa dal 5 al 7 di novembre

Ritorna il November Porc che riparte da Sissa nel weekend dal 5 al 7 di novembre con la prima tappa della staffetta più golosa d’Italia che coinvolge i comuni di Sissa Trecasali, Polesine Zibello e Roccabianca in sinergia con la “Strada del culatello” ed il sostegno di Provincia di Parma, Apt Servizi e Regione Emilia Romagna.

Il debutto, come da tradizione, avviene a Sissa dove tutto ebbe inizio ventisette anni fa con la prima edizione della manifestazione “I sapori del maiale”.

“Ripartiamo con tanto entusiasmo e nel rispetto delle norme antiCovid – dichiarano Nicola Bernardi, sindaco di Sissa Trecasali, e Lorenzo Bizzi, assessore alle Manifestazioni -. Torniamo a promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, Spalla cruda di Palasone Sissa in primis. Siamo pronti ad accogliere i visitatori per mostrare il meglio del nostro territorio”.

Il programma nel dettaglio

Si parte venerdì 5 novembre alle 19.30, con “Aspettando il November Porc” con la classica cena a base di prodotti tipici del territorio, salumi e carne. A seguire dj set con La Zia; Gemma Jones e Ape Regina’s per il “Drag Pork Show”. Il tutto sempre sotto al tendone allestito in piazza Roma a Sissa dalle associazioni del territorio (green pass e prenotazioni obbligatorie al numero 347 4185172, anche WhatsApp).

Sabato 6 novembre si entra nel vivo della manifestazione:

– dalle 9 apertura del “Mercato dei sapori” con le bancarelle che esporranno prodotti enogastronomici in arrivo da tutt’Italia sino alle 22;

– dalle 10.30 apertura dello stand enogastronomico a cura delle associazioni del territorio per pranzare e cenare (per la cena sono previsti due turni: il primo dalle 19 alle 21 ed il secondo dalle 21.15). Green pass e prenotazioni obbligatorie al numero 347 4185172 (anche WhatsApp);

– alle 15 taglio del nastro ufficiale alla presenza delle autorità;

– dopo cena spettacolo “Io Parlo Parmigiano: the gozen show” e dj set, sempre sotto al tendone.

Domenica 7 novembre si replica con:

– dalle 9 apertura del “Mercato dei sapori” con le bancarelle che esporranno prodotti enogastronomici in arrivo da tutt’Italia sino alle 20;

– dalle 10.30 apertura dello stand enogastronomico a cura delle associazioni del territorio per pranzare. Green pass e prenotazioni obbligatorie al numero 347 4185172 (anche WhatsApp).

Modalità di accesso alla manifestazione per rispettare le normative antiCovid

L’ingresso alla manifestazione avverrà dai due varchi presenti in via Matteotti a Sissa.

Sarà obbligatoria l’esibizione del green pass per tutti coloro che accederanno all’area della festa.

Ad ogni partecipante alla festa sarà chiesto il pagamento di 2 euro all’ingresso (accesso gratis sino a 12 anni). Il pagamento è necessario per coprire gli elevati costi di organizzazione, con il ricorso al supporto di un servizio di vigilanza privata, per garantire il rispetto delle attuali normative antiCovid.

Al pagamento dei 2 euro sarà fornito un braccialetto che certificherà il possesso del greenpass e che consentirà l’accesso all’area della festa potendosi muovere liberamente tra le bancarelle e nell’area bar e ristoranti.

Il pagamento dei 2 euro sarà richiesto solo al primo accesso alla festa ed il braccialetto avrà validità per tutta la durata della festa (pertanto, ad esempio, chi paga i 2 euro e riceve il braccialetto al venerdì potrà poi entrare senza nuovi pagamenti anche nei giorni successivi, sempre esibendo il braccialetto ed il green pass).

In tutta l’area della manifestazione sarà necessario indossare la mascherina.

L’ingresso e l’uscita dall’area della festa per i residenti nella zona della manifestazione e per persone dirette alle abitazioni dei residenti o alle attività commerciali presenti nell’area della manifestazione sarà possibile senza il pagamento dei 2 euro.

Per evitare situazioni di eccessivo assembramento non si terranno alcune iniziative classiche dei November Porc pre-Covid come la cottura e distribuzione gratuita del maxi-mariolone e la dimostrazione dal vivo della lavorazione delle carni di maiale da parte dei norcini (sarà comunque proiettato un filmato che illustrerà le tecniche di lavorazione).

Sarà allestita un’area bimbi con gonfiabili e percorso giochi ed allestita un’area per l’accoglienza dei camperisti.

Eventi collaterali

Tra gli eventi collaterali alla manifestazione si segnalano:

– le visite guidate nella Rocca dei Terzi di Sissa (per prenotazioni rivolgersi all’associazione Everelina al numero di telefono 347 4485947 oppure alla mail turismo@comune.sissatrecasali.pr.it);

– visite alla mostra fotografica DRAG di Filippo Carraro nei locali della Rocca dei Terzi di Sissa (la mostra sarà aperta tutti i giorni festivi e prefestivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e nei giorni feriali dalle 17 alle 19).