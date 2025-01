Ruba lo smartphone a una minorenne in stazione, 32enne italiana arrestata dalla Polfer

Nel pomeriggio di venerdì 17 gennaio, personale della Polizia Ferroviaria di Parma ha arrestato una trentaduenne italiana per il furto di un telefono cellulare a una minorenne. L’adolescente si è presentata negli Uffici della Polizia Ferroviaria lamentando il furto del proprio telefono, avvenuto mentre si trovava seduta su una panchina all’interno della stazione di Parma.

I poliziotti, una volta venuti a conoscenza della dinamica dei fatti, si sono tempestivamente messi alla ricerca della giovane donna che è stata rintracciata immediatamente ancora in possesso del bottino, in una via poco distante dalla stazione, grazie anche alle precise descrizioni fornite alla vittima da una viaggiatrice che aveva assistito al furto e dalla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti nello scalo.

L’autrice del furto è stata rilasciata dopo aver patteggiato la pena.