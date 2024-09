Ruba un’auto e poi viene ritrovato dalla Polizia addormentato ubriaco sul mezzo

Nel fine settimana la segnalazione del furto di un’auto e l’allontanamento in direzione di Colorno hanno permesso alle Volanti della Questura di attivare la ricerca del presunto ladro.

Le indicazioni fornite dalla persona offesa, proprietario di un noto ristorante della città, e di sua moglie, hanno consentito agli operatori intervenuti di mettersi sulle tracce del presunto ladro di auto. Il veicolo oggetto di furto era stato parcheggiato dalla parte offesa nei pressi dal proprio locale con le chiavi d’accensione inserite, nel mentre lo stesso scaricava delle merci per la propria attività.

Poco dopo la moglie vedeva da lontano il mezzo allontanarsi in direzione Colorno. Nonostante l’assenza di telecamere in zona, le informazioni assunte dai clienti del locale e le testimonianze di un vicino che aveva organizzato una grigliata fra amici, prontamente raccolte dagli operatori della Squadra Volante, accorsi prontamente in zona, portavano a ritenere che l’autore del furto potesse essere uno dei partecipanti alla festa.

Grazie alle ricerche e alle informazioni in precedenza acquisite le Volanti ritrovavano a pochi km di distanza l’auto con la radio accesa, i finestrini abbassati e con un uomo che dormiva sul sedile del passeggero. Lo stesso veniva accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso e veniva deferito in stato di libertà per il reato di ricettazione e poichè manifestava sintomi riconducibili all’abuso

di sostanze alcoliche veniva sanzionato per manifesta ubriachezza.

Il veicolo veniva, pertanto, restituito al legittimo proprietario. Non è stata l’unica sanzione legata all’abuso di alcol e alla guida in stato di ebbrezza.

In particolare, alle ore 02.05 della notte del 23 settembre, un veicolo in transito non fermava la sua corsa all’alt della pattuglia.

Il giovane alla guida, anziché accostare e fermarsi al segnale del poliziotto, accelerava rapidamente, tentando la fuga e colpendo con lo specchietto retrovisore sinistro il dispositivo di segnalazione manuale, rischiando anche di investire l’agente.

Subito dopo la Volante si lanciava prontamente all’inseguimento del veicolo, con a bordo due giovani, che dopo circa 2 km di fuga si arrestava la marcia in via Langhirano.

Alla richiesta da parte degli operatori, il conducente, visibilmente agitato, si rifiutava di sottoporsi all’esame alcolemico e veniva accompagnato in Questura per gli adempimenti del caso.

Il conducente veniva sanzionato perché sprovvisto di patente di guida al seguito e per inottemperanza all’alt. All’interno dei locali della Questura veniva, inoltre, deferito in stato di libertà per il reato di resistenza a p.u. e per il rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio la Polizia di Stato ha identificato n. 161 soggetti nel corso del regolare servizio tra sabato 21 e domenica 22 settembre. Sono poi stati identificati n. 29 soggetti in seguito ai controlli congiunti di controllo del territorio di sabato 21 settembre, in occasione dei quali le identificazioni hanno riguardato in particolare minori, italiani e stranieri, al fine di prevenire e reprimere disordini nel centro cittadino.

Questura di Parma