Sabato 24 ottobre al Teatro Farnese: “Una candela nel buio” Radiodervish in concerto

Tornano ospiti della XIV edizione della rassegna “Il Rumore del Lutto”, con il concerto “Una candela nel buio”, sabato 24 ottobre alle ore 20.30 al Teatro Farnese, i Radiodervish, il gruppo italiano che più di ogni altro ha fatto della differenza culturale, un precetto per il proprio stile; canzoni che sono intese come piccoli mondi, all’interno dei quali si svelano varchi e passaggi tra oriente ed occidente. Ne è nato un progetto inusitato, grazie al sodalizio artistico tra Nabil Salameh e Michele Lobaccaro, definito dal gruppo stesso “Cantautorato Mediterraneo”, nel quale trova grande rilevanza l’incontro tra mondi sonori differenti, supportati da testi colti e declinati in lingue diverse.

Nella loro venticinquennale carriera, i Radiodervish hanno pubblicato tredici dischi in studio, interagendo con numerosi musicisti e artisti tra i quali Franco Battiato, Giovanni Lindo Ferretti, Orchestra Araba di Nazareth, Jovanotti, Stewart Copeland, Caparezza, Noa, Nicola Piovani, Giuseppe Battiston, Carlo Lucarelli, Teresa Ludovico, Valter Malosti.

I Radiodervish sono stati ospiti dei più importanti palcoscenici italiani ed internazionali: Beirut, Bruxelles, Gerusalemme, Valencia, Atene, Quito, Betlemme, Tel Aviv, Parigi al Théatre de l’Olympia, Opera House del Cairo, Festival Carthage Tunisia, Amman.

L’evento, inserito nella rassegna Il Rumore del Lutto, a cura di Segnali di Vita aps, direzione artistica Maria Angela Gelati e Marco Pipitone, si realizza in collaborazione con il Complesso Monumentale della Pilotta e con il sostegno di Fondazione Cariparma.

Costo del biglietto: € 35,00

Per prenotazioni: irdlbiglietteria@gmail.com – Tel. 347 9991883

Gli appuntamenti de “Il Rumore del Lutto” si svolgono nel massimo rispetto delle normative antiCovid-19 a tutela della salute degli artisti, dei relatori e del pubblico.Gli spettatori sono invitati a presentarsi agli eventi muniti di mascherina, evitando assembramenti e rispettando sempre la distanza interpersonale di almeno un metro.

PER INFORMAZIONI / Cell. +39 347 9991883

infoilrumoredellutto@gmail.com / irdlconcerti@gmail.com / www.ilrumoredellutto.com