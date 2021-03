Salso: 50enne fermato e denunciato per il furto di una bici elettrica

I Carabinieri della Stazione di Pellegrino Parmense nei giorni scorsi hanno denunciato un 50enne salsese, già noto alle Forze dell’ordine, trovato in possesso di un velocipede rubato poco prima presso la Stazione ferroviaria della cittadina termale. Ad accorgersi del furto il proprietario che, sceso dal treno di ritorno dal lavoro, non lo ha trovato nel posto dove l’aveva parcheggiato.

La pattuglia immediatamente intervenuta mentre controllava le telecamere di sorveglianza per individuare l’autore del furto è stata avvicinata dal derubato che ha notato passare nel piazzale il mezzo. I militari sono riusciti a fermare l’uomo e recuperare il mezzo riconsegnandolo al legittimo proprietario. Il ladro è stato condotto in caserma e denunciato per furto aggravato.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma