San Sebastiano, l’Unione Pedemontana ringrazia la sua Polizia Locale

Orgoglio, senso di appartenenza e spirito di servizio nel ricordo di San Sebastiano, il patrono delle polizie locali e dell’Unione Pedemontana Parmense, che ha difeso la sua fede cristiana fino all’estremo sacrificio, esempio di rettitudine.

Le celebrazioni di San Sebastiano per il Corpo di Polizia Locale della Pedemontana, oggi guidato dal comandante Vito Norcia, hanno sempre avuto un significato profondo, rinnovato, come accade ogni anno, nella mattinata di mercoledì 29 gennaio presso la Chiesa della Purificazione di Santa Maria Vergine, in piazza Miodini a Felino, con la benedizione dei mezzi e la Santa Messa, officiata da don Martino Verdelli.

Un evento solenne che ha visto la partecipazione del presidente dell’Unione e sindaco di Felino, Filippo Casolari, dell’assessore alla Polizia Locale e Legalità nonché sindaco di Traversetolo, Simone Dall’Orto, e dei primi cittadini di Collecchio, Montechiarugolo e Sala Baganza, Maristella Galli, Daniele Friggeri e Aldo Spina, unitamente ad alcuni assessori e consiglieri comunali. E a sottolineare l’importanza del momento e lo spirito di collaborazione tra le forze dell’ordine, sono intervenuti i rappresentati dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e delle associazioni di Protezione civile.

«Ho voluto fortemente che in occasione di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale e fulgido esempio di straordinaria forza e immenso coraggio, oltre alla tradizionale Benedizione dei mezzi venisse celebrata la Santa Messa, momento che personalmente reputo imprescindibile, e che la cerimonia si svolgesse proprio a Felino, dove si trova la sede del Corpo», ha affermato il presidente Casolari esprimendo «un profondo e sincero ringraziamento a tutti gli agenti che ogni giorno si prodigano, tra mille rischi ed indiscusse difficoltà, per tutelare la nostra sicurezza. A tutti loro e alle loro famiglie rivolgo sentita gratitudine, anche a nome della nostra comunità».

«Quella di oggi è una giornata importante per il nostro Corpo di Polizia Locale – ha sottolineato l’assessore Dall’Orto –, ma anche per noi amministratori, perché ci consente di ringraziare i nostri agenti, uomini e donne che quotidianamente si adoperano per garantire la sicurezza e la legalità. Un servizio fondamentale alla nostra comunità che svolgono con grande dedizione, considerata anche la carenza di organico, problema generalizzato per tutte le polizie locali d’Italia al quale in questi anni abbiamo cercato di porre rimedio, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. Una strada, quella del rafforzamento del Corpo, che intendiamo proseguire, così come continueremo a dotare i nostri agenti delle migliori tecnologie disponibili per agevolarli nei loro compiti, come testimonia il sistema di videosorveglianza, una rete di occhi elettronici che rappresenta un fiore all’occhiello della nostra Unione».