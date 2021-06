San Secondo: cerimonia di ringraziamento ai volontari di “A scuola con PiEDIBUS”

Una cerimonia di saluti e ringraziamento rivolta a tutti i volontari, quasi 60, che in questo ultimo anno scolastico hanno impegnato il loro tempo per accompagnare i bimbi da e per la scuola. Si tratta dell’appuntamento di chiusura d’anno di “A scuola col PiEDIBUS”, il progetto dedicato ai piccoli studenti di San Secondo che da anni promuove socialità, educazione stradale e a stili di vita che rispettano l’ambiente.

“A scuola col PiEDIBUS” era ripartito a settembre, con l’inizio dell’anno scolastico, quando i volontari hanno superato incertezze e timori dovute alla pandemia e hanno garantito sempre la loro presenza. Un impegno fatto di costanza e senso civico al servizio delle giovani generazioni.

Oltre ai volontari erano presenti la coordinatrice del progetto Maestra Donatella Ziliotti, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo Alessia Gruzza, la consigliera comunale Gisella Aimi e la Vicesindaco Ketty Pellegrini