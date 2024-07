Sapori di casa: a Tarsogno, il 14 luglio, lo show-cooking promosso dalla Strada del Fungo Porcino di Borgataro

Come gli uomini per il mondo girano con un pensiero spesso rivolto al proprio luogo d’origine, borgo, paese o città che sia, così i sapori del territorio appenninico rappresentati dall’associazione della Strada del Fungo Porcino di Borgotaro hanno viaggiato in questi ultimi mesi in contesti diversi, dai ricercati mercati cittadini alle fiere nazionali e internazionali del settore turistico e di viaggio.

Dopo avere conquistato i palati francesi e svizzeri, dopo avere toccato Roma e Bologna, il cooking-show con degustazione di vini del territorio de “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia” torna quindi a casa: domenica 14 luglio alle 17.30 sarà la veranda del bar Ducale di Tarsogno a ospitare la prima delle tappe “nostrane” di una manifestazione itinerante pensata per valorizzare le ricchezze paesaggistiche ed enogastronomiche dei sei Comuni parmensi che compongono l’associazione, Albareto, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Compiano e Tornolo.

La narrazione di una tradizione, il richiamo degli aromi che si sprigionano da materie prime fenomenali come il fungo porcino, la degustazione dei vini del territorio, il fascino di vedere le mani esperte degli chef di Casa Artusi creare in cucina piatti dai gusti pregiati, le ricette tipicamente domestiche dell’autore de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” spiegate, commentate e adattate all’oggi… sono questi gli ingredienti che caratterizzano “L’Artusi racconta”, un viaggio – in questo caso un ritorno a casa – nella natura e nell’accoglienza di luoghi e itinerari gustati attraverso i prodotti enogastronomici conosciuti in tutto il mondo che il territorio appenninico è in grado di esprimere.

Tutti gli aggiornamenti, così come i prodotti e i vini protagonisti dello show-cooking del 14 luglio a Tarsogno all’interno della manifestazione finanziata con la legge regionale dell’Emilia-Romagna n.23/2000, sono consultabili sul sito della Strada del Fungo www.stradadelfungo.it e sulla pagina Facebook “L’Artusi racconta: l’Appennino e la sua Gastronomia”.