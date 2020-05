“Saviano, Fazio e Rai si scusino con i commercialisti”. Interrogazione di Cavandoli e Campari

“Sulla tv di stato, è andato in onda l’ennesimo sproloquio di Saviano, ospite di Fazio a ‘Che tempo che fa’, vergognoso e offensivo nei confronti dei commercialisti italiani che sono stati additati come conniventi con la criminalità organizzata. Secondo lo scrittore, i commercialisti segnalerebbero i clienti in difficoltà agli usurai.

Riteniamo incredibile che offese del genere, rivolte a un’intera categoria di professionisti, vengano lanciate in diretta dalla Tv di Stato, durante una trasmissione pagata dai cittadini e senza che il conduttore abbia immediatamente preso le distanze da affermazioni tanto gravi e offensive.

Il servizio pubblico è patrimonio dell’intera Nazione, non proprietà privata di alcuni spregiudicati conduttori che lo usano come palcoscenico da cui i loro amici possono lanciare diffamazioni gratuite contro questa o quella categoria o a politici sgraditi.

Oltre a esprimere piena solidarietà ai commercialisti italiani, riteniamo imprescindibili le scuse formali di Saviano e una precisa presa di posizione da Fabio Fazio e dalla Rai. Abbiamo presentato un’interrogazione parlamentare su questo fatto inaudito”.

Così i parlamentari parmigiani della Lega Maurizio Campari e Laura Cavandoli.