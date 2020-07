Sentenza crac Parma: 6 anni a Leonardi, 4 a Ghirardi

Quattro anni all’ex presidente Tommaso Ghirardi e sei anni all’ex ad Pietro Leonardi. Sono le condanne pronunciate dal tribunale di Parma per il crac del Parma calcio del 2015. Il pm aveva chiesto per entrambi la condanna di sei anni per bancarotta fraudolenta e altri reati minori.

Dieci anni in totale per gli ex vertici del Parma calcio, ma anche molti consiglieri e sindaci sono stati condannati. I dettagli li scrive oggi la Gazzetta di Parma.

Tre anni per Giovanni Schinelli e 2 (pena sospesa) per Susanna Ghirardi, sorella di Tommaso, tutti e due seduti nel cda fino al dicembre 2014.

Condannati a 3 anni gli ex sindaci Mario Bastianon e Francesco Sorlini. Due 2 anni e 6 mesi, invece, per gli ex amministratori Diego Penocchio e Marco Ferrari. Due mesi in meno per Roberto Bonzi e Silvia Serena e 1 anno e 8 mesi (pena sospesa) per l’ex sindaco Osvaldo Francesco Maria Riccobene.

Assolti, invece, gli ex membri del cda Ottavio Martini e Andrea Zaglio ed Ermir Kodra, il giovane albanese che all’inizio del 2015 restò sulla poltrona di presidente del Parma una ventina di giorni. Via libera, poi, al patteggiamento dell’ex direttore amministrativo e finanziario Marco Preti: 1 anno e 6 mesi (pena sospesa).

Ventitré imputati e tre assoluzioni per chi aveva scelto il rito abbreviato. A giudizio andranno Arturo Balestrieri, Maurizio Magri, Edoardo Orlandoni, Alberto Rossi e Alberto Volpi: il processo comincerà il 16 dicembre.

Non luogo a procedere, invece, per Corrado Di Taranto, Alessandro

Giacomini e Antonello Preiti.