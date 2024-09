Sorbolo Mezzani, derubano un senza tetto di origini straniere e gli gettano dell’acido sulla faccia

Nella tarda mattinata di ieri, presso la stazione ferroviaria di Sorbolo Mezzani, un 55enne senza tetto di origini straniere è stato aggredito e rapinato dei documenti e di circa 30 euro da tre sconosciuti.

Gli aggressori prima di allontanarsi hanno gettato in faccia al 55enne del liquido causandogli ustioni di media gravità.

Trasportato in ospedale per le cure del caso, dopo essere stato medicato, è stato dimesso in serata.

Sono in corso le indagini per ricostruire gli eventi e individuare i responsabili.