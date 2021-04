Sorpreso in casa in stato confusionale, si scopre che curava una vera e propria serra di marijuana: denunciato un 30enne in Oltretorrente

Nella giornata di ieri, giovedì primo aprile, personale della Polizia di Stato interveniva in Oltretorrente, per la segnalazione di un uomo in stato di agitazione psicomotoria all’interno di abitazione privata.

L’uomo veniva ritrovato nudo nel bagno dell’abitazione in stato confusionale. Affidato quest’ultimo al personale sanitario, gli operatori approfondivano gli accertamenti. Sul pavimento di una delle stanze veniva rinvenuta una notevole quantità di stupefacente del tipo marijuana sparso a terra, sia composto da infiorescenze sia da rami essiccati. Presenti altresì, abbandonati in loco, alcuni piccoli vasi di terra con al loro interno piccole piantine in stato vegetativo.

Gli Agenti si accorgevano di avere dinanzi una vera e propria coltivazione casalinga di sostanza stupefacente. Veniva infatti verificata la presenza di una notevole quantità di sostanza e svariate attrezzature utili alla sua produzione.

Nello specifico, nel salotto di casa veniva rinvenuta una serra in plastica, dotata di vasi, terra, concime, aeratori, igrometri, termometri, tubi di areazione e quant’atro utile per la coltivazione domestica di piante.

Nell’armadio dell’uomo, inoltre, venivano rinvenuti appesi diversi rami, anche questi univocamente riconducibili a sostanza stupefacente del tipo marijuana già essiccata e pronta per il consumo.

L’uomo, classe ‘91 incensurato e privo di occupazione, attualmente ricoverato in stato di agitazione psicomotoria probabilmente dovuta all’eccessivo utilizzo di sostanze psicotrope, veniva deferito in stato di libertà per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Tutta l’attrezzatura per la coltivazione e la sostanza stupefacente venivano poste sotto sequestro.

Questura di Parma