Sorpreso nel Parco Ducale con hashish e contanti: arrestato

Sorpreso da una pattuglia di motociclisti della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Parma. Un 25enne gambiano con precedenti di polizia è finito in manette mentre si aggirava nella zona del Parco Ducale a bordo di un monopattino elettrico.

Il giovane, dopo essere stato seguito, è stato notato dalla pattuglia mentre era chino tra i cespugli presenti sul muretto esterno al Parco Ducale intento a nascondere qualcosa. I militari insospettiti lo hanno fermato per identificarlo e subito il giovane mostra insofferenza al controllo non riuscendo a fornire valide spiegazioni sulla sua presenza sul posto e del perché stesse rovistando tra i cespugli.

Nel corso del controllo, si rinveniva un involucro in cellophane trasparente contenente un pezzo di hashish di quasi 50 grammi mentre all’interno della tasca dei pantaloni erano nascosti ulteriori 20 grammi e la somma di 500 euro. Condotto in caserma è stato arresto per detenzione ai fini di spaccio e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma