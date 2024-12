Teatro Magnani Fidenza: giovedì 19 dicembre Artemis Danza in “Private Callas”

Il secondo appuntamento della stagione 24 25 del Magnani di Fidenza, a cura di ATER Fondazione, è all’insegna della danza: la compagnia Artemis Danza porta in scena Private Callas giovedì 19 dicembre . Monica Casadei, direttrice e coreografa della compagnia, celebra con questa pièce corale l’indimenticabile diva del Novecento, mettendo in luce i chiaroscuri di una vita segnata dal successo e dalla solitudine.

L’indimenticabile diva, la voix du siècle del 900’, che ha portato in scena le più celebri protagoniste dell’opera, contraddistinguendosi per presenza scenica, voce e carisma, viene celebrata in uno spettacolo che mette in luce i chiaroscuri di una vita segnata dal successo e dalla solitudine.

Il tema dell’abbandono e della violenza, nel suo aspetto forse più subdolo ed invisibile, ritorna in questa creazione che mette a nudo il dramma privato di una diva, celato dietro il lusso della sua vita pubblica e la grandiosità delle eroine tormentate che interpretava sul palcoscenico.

Una pièce corale per mettere in scena l’anima frammentata de “la Divina”, che incessantemente ha lottato per la propria affermazione e per il ruolo della donna nella società.

Artemis Danza

Private Callas

Ideazione, coreografia, scene, luci, costumi Monica Casadei

Sound design e creazioni video Fabio Fiandrini

Acconciature e make-up Cinzia Costantino e Fasulo Nicola by Backstage Parma

Collaborazione sartoriale Elena Nunziata

Danzatori Compagnia Artemis Danza

Produzione Compagnia Artemis Danza

Coproduzione Fondazione Teatro Comunale di Ferrara

Con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna -Assessorato alla Cultura e Paesaggio, Comune di Parma