Tenta di uscire dal supermercato con due paia di scarpe nascoste sotto al giubbotto: denunciato

Tenta di uscire dal supermercato con due paia di scarpe nascoste sotto al giubbotto ma è stato preso e denunciato per furto.

È successo pochi giorni fa a Noceto quando una pattuglia della locale stazione Carabinieri, allertata dall’addetto alla vigilanza di un supermercato cittadino è intervenuta sul posto.

L’uomo era stato notato aggirarsi fra le corsie del negozio, con fare sospetto, prelevando e riponendo forsennatamente diversi articoli esposti. L’uomo era stato notato prelevare due paia di scarpe da ginnastica, del valore di circa 90 euro, rimuovendo parzialmente i dispositivi anti taccheggio e dopo averle nascoste sotto il giubbotto dirigersi alle casse.

Imboccata l’uscita “senza acquisti” ecco entrare in funzione i dispositivi anti taccheggio, che seppure parzialmente danneggiati erano ancora in grado di fare scattare l’allarme. L’addetto alla sicurezza, fermato l’uomo, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, contestando al 37enne italiano il possesso di merce non pagata.