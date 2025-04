Torna a Traversetolo il tradizionale Festival Rock del 1° Maggio

Torna l’appuntamento con la musica indipendente: il “Festival Rock del Primo Maggio di Traversetolo”, dal 1997 è organizzato dalla locale Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Traversetolo e il sostegno All Glass, Emiliana Conglomerati, Cavatorta Stefano Escavazioni, Veicopal, Bola, Tredil e Magic Market.

La formula prevede come sempre l’esibizione di una decina di artisti dalle 14 fino a sera, ma le novità di questa edizione sono tante.

La prima e più importante è lo spostamento da piazza Vittorio Veneto alla vicina Corte Agresti, in uno spazio più adatto ad ospitare eventi dal vivo e con la possibilità di uno spostamento al coperto sotto i portici in caso di pioggia.

Questi sono gli artisti e le band che si alterneranno senza soste sul “Corte Stage”, in ordine di esibizione: L’Accademia Band, The Bloopers, The Sofa Boys, The Criminal Chaos, Kayman Blues Stars, Provinciale, AlexEli Duo, Musicanti di Grema e Atipico. La seconda novità è la presenza di un ospite che chiuderà la serata, uno dei protagonisti della musica indipendente italiana degli ultimi trent’anni: Umberto Maria Giardini.

Dopo aver abbandonato il nome Moltheni una decina d’anni fa, ha proseguito il suo percorso personale e originale che continua a conquistare pubblico e fan.

La terza novità è che in piazza Vittorio Veneto ci sarà un secondo palco, l’Old Stage “Hip Hop World” con artisti del mondo hip hop: Dank & Dj Over, Il Cerchio, Rocco F, Clod la Leggenda, Pierre Awes, Luk Vibez, Helen Black e il trio Moki, Void, BraoX.

Oltre che dalla presenza ininterrotta della musica, il paese sarà animato dal mercato selezionato con creativi e artigiani a cura di Magic Market, artisti di strada con il gruppo I Menestrelli di Avalon e punti ristoro dislocati per le vie del centro.

Una grande proposta artistica ma anche di condivisone che avrà anche un’anteprima con il Pre Festival di domenica 27 aprile con due appuntamenti distinti, entrambi a partire dalle 17.

Il primo al Circolo dei Baratti di Castione Baratti con i concerti di Rocco La Guardia, Fabrizio Frabetti e Maninblu. Il secondo Dal Berta di via Matteotti di Traversetolo con le esibizioni di Dj Matty, Dj Mallotek, Dj Fabio Effe, Dj Maikoll e Megawatt.

Il festival è a ingresso libero e si terrà anche in caso di maltempo.

Per informazioni: 339/4501402 – 347/3915107 – proloco.traversetolo@libero.it.