Torna la rassegna di manifestazioni “Estate delle Pievi”

Torna anche quest’anno il cartellone di manifestazioni “Estate delle Pievi”. Lo ha deciso il Consiglio Provinciale, approvando all’unanimità nella seduta di oggi il progetto e lo schema di convenzione coi Comuni. La delibera è stata illustrata dalla Delegata alla Cultura Beniamina Carretta.

“Su richiesta di tanti Comuni abbiamo fatto richiesta di contributo alla Fondazione, che l’ha concessa, anche se in misura minore rispetto agli anni scorsi – ha spiegato Carretta – Ancora una volta abbiamo voluto mantenere viva questa iniziativa per valorizzare le nostre valli e le nostre Pievi. L’iniziativa si inserisce nelle funzioni di assistenza tecnico – amministrativa della Provincia ai Comuni. I Comuni tanno già predisponendo i programmi.”

Il logo della manifestazione

Il Presidente Massari ha espresso un particolare ringraziamento alla Delegata Carretta per l’impegno profuso.

Il Consiglio Provinciale ha anche approvato all’unanimità una delibera tecnica di recessione da una convenzione con due Comuni, relativa ai Bacini imbriferi montani, per poter proseguire autonomamente nel recupero di un credito, delibera illustrata dal Vice Segretario generale dott. Giudice.

Approvata, con l’astensione del gruppo Insieme per la Provincia di Parma, la minoranza, anche un’altra delibera, relativa agli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento delle Società Partecipate dalla Provincia di Parma. Con questa delibera, illustrata dal Dirigente del Servizio Finanziario dott. Menozzi, vengono inviati alle Società partecipate degli indirizzi per il miglioramento della gestione, che sono vincolanti per Smtp e Tep dove la Provincia ha il controllo, insieme al Comune di Parma, non vincolanti per le altre partecipate.

Si è indicato come indice di miglioramento per il 2022 la riduzione di almeno lo 0.5% del rapporto tra il totale delle spese di funzionamento e i ricavi delle due società, sentiti i tecnici delle due società per verificare che gli obiettivi siano sostenibili.

La registrazione della seduta è disponibile sul canale istituzionale youtube della Provincia di Parma, al link https://www.youtube.com/channel/UCryi2ddrmGQjyneG57hRf0g.