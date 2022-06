Torna TorculariaBookFestival. Festival della Conoscenza: a Torrechiara dall’1 al 3 luglio

Dopo il successo della prima edizione, torna a Torrechiara il TorculariaBookFestival. Festival della Conoscenza, in programma dall’1 al 3 luglio 2022. Dopo aver ammirato il Castello di Torrechiara nell’edizione 2021, quest’anno il Festival si sposta alla scoperta di un altro splendido e suggestivo luogo storico del territorio: la Badia Benedettina di Santa Maria della Neve.

Nato dall’esigenza di promuovere la conoscenza e il libro, strumento d’eccellenza per la sua trasmissione, il Festival restituisce all’abitato di Torrechiara il ruolo di centro di produzione e divulgazione del sapere che ebbe sotto Pier Maria Rossi (1413-1482), sviluppando la sua progettualità sul sistema scolastico medievale delle sette arti liberali. La formula infatti prevede due diverse tipologie di iniziative: le Lectiones Magistrales, tenute da alcuni degli intellettuali di spicco del panorama culturale italiano, e gli Incontri con l’Autore con scrittori e giornalisti di fama nazionale e internazionale. Una iniziativa tesa a favorire la partecipazione attiva degli spettatori, il recupero di una dimensione collettiva, la promozione di una “socializzazione della fruizione culturale”.

“Il Torcularia Book Festival vuole essere l’occasione per mettere in contatto il pubblico con una stimolante offerta culturale e, al tempo stesso, essere una luce in questo tempo dove l’oscurità della pandemia e il buio della guerra ci hanno profondamente colpiti. – spiega Giordano Bricoli, Sindaco di Langhirano – Un evento nato con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e il libro quale strumento d’eccellenza per la trasmissione del sapere. Inoltre, vuole rappresentare un messaggio di speranza che alimenti il desiderio di conoscere e di sapere grazie alla presenza e alle suggestioni di personalità di spicco del panorama culturale italiano come Umberto Galimberti, Piergiorgio Odifreddi, Piero Dorfles e autori, scrittori e giornalisti, di fama nazionale e internazionale quali la filosofa Ilaria Gaspari, lo scrittore Marco Belpoliti e la giornalista inviata di guerra Barbara Schiavulli. E poi sarà l’occasione per scoprire l’incredibile bellezza della Badia Benedettina di Santa Maria della Neve di Torrechiara che farà da cornice all’evento”.

Tre giornate all’insegna della cultura, dove tre autori e tre magistri incontreranno il pubblico e spazieranno dalla letteratura alla filosofia, dalla matematica all’attualità.

Anche quest’anno, a lavorare in stretta sinergia con Comune e Centro Culturale di Langhirano con il ruolo di Direzione Artistica del Festival, Mariangela Guandalini e sua figlia Eleonora Guandalini, collaboratrici della casa editrice Guanda per l’organizzazione di eventi e la promozione di autori.

“Felicissime di ritrovarci per la seconda volta a organizzare il Festival Torcularia, che lo scorso anno ebbe un gradimento che andò oltre ogni più rosea previsione. – sottolinea Mariangela Guandalini – Non è stato facile reperire i fondi necessari per allestire una settimana di incontri ma, grazie alla tenacia di tutti, riproponiamo tre giorni intensi in cui grandi Magistri come Galimberti, Dorfles, Odifreddi hanno garantito con entusiasmo la loro presenza e sapranno, come sempre, proporci lectiones di altissimo livello. Negli incontri pomeridiani, autori come Belpoliti, Schiavulli, Gaspari, partendo dai loro libri e dal loro vissuto, cercheranno di offrire riflessioni, analisi, spunti per affrontare al meglio il periodo complicato che ancora stiamo vivendo.

Quella di quest’anno, sia pur ridotta nel numero di giorni, è una fiaccola importante che vogliamo tenere accesa perché la Cultura di qualità, vero pane per l’anima, ci accompagni e aiuti a guardare avanti”.

TORCULARIA OFF: INIZIATIVE COLLATERALI SUL TERRITORIO

Per il secondo anno Torcularia Book Festival sarà anche un evento condiviso da tutto il territorio, alla scoperta delle sue attrazioni culturali, paesaggistiche, ludiche ed enogastronomiche. Un evento “diffuso” con un ricco calendario di iniziative collaterali organizzate da aziende e attività locali. Tutti i dettagli sul programma di Torcularia Off: https://torculariabookfestival.com/torcularia-off/

