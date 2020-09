Tornano gli incontri di orientamento post lauream del dipartimento di giurisprudenza, studi politici e internazionali

Il Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali dell’Università di Parma organizza anche quest’anno il ciclo di incontri che vedrà protagonisti professionisti, studiosi e rappresentanti del mondo imprenditoriale, con l’obiettivo di illustrare agli studenti che stanno per avvicinarsi al mondo del lavoro le caratteristiche delle singole attività e le sfide che i futuri operatori del diritto dovranno affrontare nelle libere professioni, nell’amministrazione pubblica, nelle imprese e nelle carriere internazionali.

Saranno sette gli appuntamenti online pensati per i laureandi e gli studenti degli ultimi anni del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza, del corso di laurea in Scienze politiche e delle Relazioni internazionali e del corso di laurea magistrale in Relazioni internazionali ed europee, e incentrati anche quest’anno sull’esperienza professionale di testimonial eccellenti legati alla città e all’Ateneo.

Il ciclo Ieri, oggi, domani: dalla laurea al lavoro. Incontri di orientamento con testimonial che hanno intrapreso rilevanti percorsi professionali, organizzato da Lucia Scaffardi, Delegata per l’Orientamento in uscita del Dipartimento, «vedrà alternarsi, per quest’anno utilizzando la piattaforma online Teams, figure di varia esperienza e provenienza, con una testimonianza utile per i ragazzi che si apprestano a iniziare il loro percorso nel mondo del lavoro. Come l’anno scorso – continua Scaffardi – gli incontri sono stati organizzati in collaborazione con l’Associazione ‘Alumni e Amici dell’Università di Parma’ oltre che con la U.O. Placement e Rapporti con le Imprese di Ateneo».

Sarà proprio il webinar su come preparare curriculum, lettera motivazionale e colloqui di lavoro il primo appuntamento del ciclo, in programma martedì 29 settembre, al quale seguiranno altri sei appuntamenti, fino al primo dicembre. Agli studenti che frequenteranno almeno 4 incontri, verranno attribuiti 3 crediti formativi extracurricolari.

Questo il programma completo degli incontri, tutti previsti con inizio alle ore 13 e fino alle ore 14 sulla piattaforma online Teams, alla quale si potrà accedere liberamente.

Martedì 29 settembre

Come prepararsi al mondo del lavoro: lettera motivazionale, Curriculum Vitae e colloquio, in collaborazione con U.O. Placement e Rapporti con le imprese

Martedì 13 ottobre

Mondo cooperazione e ONG, in collaborazione con lSPl

Dott.ssa Chiara Savelli, Human Resources Coordinator, AVST

Martedì 20 ottobre

Avv. Michele Boggiani, Senior Legal Counsel, Ferring Pharmaceuticals

Martedì 3 novembre

Avv. Sergio Salerno, Legal Officer, Commissione Europea

Martedì 17 novembre

Dott.ssa Natalia Borri, Presidente e Chief Creative Director, The AD Store Italia

Martedì 24 novembre

Dott.ssa Stefania Miodini, Direttore Generale ASP Ad Personam

Martedì 1 dicembre

Cons. Germana Panzironi, Presidente TAR Emilia-Romagna Parma