Trasporto pubblico locale gratuito per le ragazze e i ragazzi under 14 dell’Emilia-Romagna

Arriva l’abbonamento gratuito per tutti ragazzi e le ragazze con meno di 14 anni d’età dell’Emilia-Romagna. La misura, voluta dalla Regione e in vigore dal 1^ settembre, renderà gratuito a tutti gli under 14 spostarsi sui mezzi pubblici, bus e treni, da Piacenza a Rimini.

L’iniziativa, i suoi criteri, le modalità organizzative e di utilizzo saranno presentati mercoledì 26 agosto alle ore 12 nel corso di una video conferenza stampa a cui parteciperanno il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alla Mobilità, Andrea Corsini e il direttore generale del Servizio trasporto pubblico e mobilità sostenibile, Paolo Ferrecchi.