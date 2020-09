Treni soppressi Fidenza-Cremona e bus sostitutivi stipati, Rainieri, Rancan e Occhi (Lega): “La Regione intervenga per evitare assurda situazione di altissimo rischio contagio”

“La Regione intervenga immediatamente per evitare che si ripeta ancora una nuova assurda situazione di altissimo rischio di contagio da coronavirus dovuta peraltro a problemi su una linea ferroviaria che da tanto tempo inutilmente si chiede di risolvere”. È quanto chiedono alla Giunta regionale i Consiglieri regionali del Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna, Fabio Rainieri, Vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Matteo Rancan, presidente del Gruppo ed Emiliano Occhi, con una interrogazione presentata appena si è diffusa la notizia della cancellazione dei due treni della Fidenza – Cremona sostituiti con bus sui quali i passeggeri, prevalentemente studenti di Busseto e di altri paesi della bassa tra Parma e Piacenza, stavano stipati senza possibilità di rispettare i limiti imposti dalle normative anti contagio.

“Quello che è accaduto è gravissimo e non solo perché non si è stati capaci di evitare disagi che flagellano quella ferrovia, nonostante tanti lavori anche recenti su di essa e la delicatezza del momento che stiamo vivendo per l’epidemia di covid-19 soprattutto con la riapertura delle scuole – hanno proseguito i tre leghisti – Non si è infatti nemmeno stati in grado di intervenire sull’emergenza proponendo ai passeggeri soluzioni sostitutive pericolose per la salute loro e di tutti noi, considerato cosa vuole dire favorire la diffusione del Sars-Cov2. Bonaccini e la Giunta regionale non possono rimanere indifferenti a quanto accaduto ma devono intervenire immediatamente anche nel rispetto di territori che hanno enormemente già sofferto per questa epidemia”.