Troppo movimento in piazza a Felino, i carabinieri scoprono spaccio di droga

I Carabinieri della Stazione di Sala Baganza, nei giorni scorsi, hanno portato a termine un’operazione di polizia nell’ambito del contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari salesi, già da qualche tempo, avevano notato dei movimenti e aggregazioni sospette di giovani nella piazza del centro di Felino e avevano deciso di effettuare dei servizi di osservazione per capire se, dietro quei movimenti, potesse celarsi qualche attività illecita.

Il discreto monitoraggio svolto, ha consentito ai militari, di individuare alcuni soggetti che si incontravano con una certa frequenza nei pressi della piazza, sostavano per pochi minuti e dopo aver scambiato qualche parola, si separavano. I comportamenti facevano sospettare una verosimile compra/vendita di stupefacenti. A colpire l’attenzione dei militari in particolare uno di questi, un 21enne già noto per precedenti legati allo spaccio, la cui presenza era una costante nel corso di questi movimenti.

Organizzato un servizio specifico, con alcuni militi in borghese ed altri in uniforme pronti ad intervenire non appena si fosse presentata l’occasione, si è potuto appurare che i timori erano fondati, infatti notavano varie persone che, dopo aver ricevuto un involucro, lo nascondevano nei propri slip, per poi allontanarsi. Ritenendo potesse trattarsi di stupefacente i militari decidevano di far intervenire i colleghi in uniforme appostati poco distante. All’arrivo della pattuglia i presenti, tentavano di allontanarsi. Il 21enne cercava di liberarsi di alcuni involucri in cellophane che aveva nelle tasche, ma veniva subito seguito e bloccato dai militari che riuscivano a recuperarli.

Alla fine dell’intervento i Carabinieri rinvenivano una decina di ovuli contenenti hashish del peso complessivo di un etto circa, 3 grammi di ketamina, oltre a denaro contante di piccolo e medio taglio, probabilmente provento dell’attività illecita.

Inoltre, successivamente, posta in essere una perquisizione domiciliare del soggetto in questione, veniva trovata della sostanza da taglio, un coltello e uno storditore elettrico tipo “Taser”, illegalmente detenuto.

Al termine dell’operazione il 21enne è stato arrestato per “detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti” e denunciato per “possesso illegale di arma”. Inoltre, dopo la convalida dell’arresto e la successiva rimessa in libertà, la locale Procura, ha disposto l’obbligo di presentazione alla P.G..