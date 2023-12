Tutti Matti sotto Zero: due compagnie francesi in Cittadella nel ponte dell’Immacolata

Un invito a passare il ponte dell’Immacolata insieme divertendosi, in compagnia dell’umorismo, della magia e della poesia del circo contemporaneo: Tutti Matti sotto Zero, festival internazionale alla sua IX edizione, propone a chi resta in Città da giovedì 7 a domenica 10 dicembre due spettacoli tra clown, magia, teatro, manipolazione di oggetti, mentalismo: VU della compagnia francese Sacekripa e TUT70 QU3LL0 CH3 AVET3 S3MPRE VOLU7O SAP3R3 5UL VO5TRO C3RV3LLO del mentalista Andrea Redavid, entrambi sotto lo Chapiteau, il tendone da circo allestito nel Parco della Cittadella.

Si inizia giovedì 7 dicembre alle ore 20.30, e si prosegue venerdì 8 alle 18.00 e sabato 9 alle 20.30 con VU – Assolo per manipolatore di oggetti quotidiani di e con Etienne Manceau, per tutte e tutti dai 7 anni, un viaggio comico straordinario nelle nevrosi ordinarie di un clown involontario. In questa pièce originale e visionaria, silenziosa ma piena di umorismo, ciascuno potrà ritrovarsi con le proprie piccole ossessioni quotidiane, le manie che tutti abbiamo e che a volte rischiano di farci perdere lucidità. Al crocevia tra il teatro d’oggetto, il circo in miniatura e il clown, VU delinea un universo incredibile, delicato ma ordinato fino all’eccesso, oltre i limiti della logica… Sacékripa sono Morgan Cosquer, Benjamin De Matteïs, Mickaël Le Guen, Etienne Manceau e Vincent Reversat, cinque artisti di circo, acrobati o giocolieri che si sono incontrati nel 2001 al Lido – Centre des arts du cirque de Toulouse e che da allora lavorano insieme alla creazione e alla diffusione di diversi spettacoli di circo contemporaneo, con un grande successo di critica e pubblico in Francia e in tutta Europa.

Si chiude il weekend domenica 10 dicembre alle ore 18.00 con un felice ritorno al Festival: il mentalista italiano ma di stanza in Francia Andrea Redavid e il suo spettacolo di successo TUT70 QU3LL0 CH3 AVET3 S3MPRE VOLU7O SAP3R3 5UL VO5TRO C3RV3LLO, dai 13 anni. In un’atmosfera rilassata e intima, Andrea ci condurrà in un viaggio nella mente, un’esperienza sorprendente e interattiva che rivelerà in modo giocoso gli straordinari poteri dei nostri strumenti percettivi e cognitivi. Giocherà con le nostre certezze per manipolare le percezioni, stupirci, farci dubitare, sorprenderci, confonderci, farci riflettere e sorridere. In questo spettacolo di mentalismo Redavid ripensa la nozione di realtà e si interroga sul modo in cui ognuno di noi costruisce la propria realtà a partire dalle proprie percezioni. Preparatevi: chi viene con certezze uscirà sicuramente con dei dubbi… e viceversa! Attore, comico e mentalista Redavid sviluppa la sua carriera in Francia dove scopre e conosce la magia al Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, studiando con Thierry Collet e la compagnia Le Phalène. Nel 2015 intraprende il percorso di formazione dedicato alla magie nouvelle di Raphaël Navarro al Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne. Nel 2016 è stato finalista al concorso Nostradamus D’Or come miglior mentalista europeo.

Il programma di spettacoli di Tutti Matti sotto Zero prosegue fino al 7 gennaio con altre 2 compagnie tra Francia e Italia, con proposte che includono acrobatica, clown, magie nouvelle: arriveranno in città la giovane formazione italo francese DispensaBarzotti con la nuova creazione La fine del mondo e il pluripremiato Cirque Aital con lo spettacolo ormai leggendario Pour le meilleur et pour le pire.

I biglietti per gli spettacoli sono in vendita online sul sito del Festival; sempre anche sul luogo di spettacolo da un’ora prima dell’inizio; a Lostello tutti i giorni feriali dalle 14.30 ore alle 18.30. Tutte le informazioni, gli orari e i costi su www.grandcircushotel.it. Per necessità scrivere a infograndcircushotel@gmail.com. Non si accettano prenotazioni. Gli chapiteaux sono riscaldati. Gli spettacoli vanno in scena anche in caso di maltempo. Non sono ammessi cani nelle sale di spettacolo e sotto gli chapiteau. COSTI BIGLIETTI: VU, intero 13 €; ridotto (fino a 12 anni) 7 €; riduzioni Conad: intero 11 €; ridotto (fino a 12 anni) 6 €; TUT7O QU3LL0 CH3 AVET3 S3MPRE VOLU7O SAP3R3 5UL VO5TRO C3RV3LL0…, intero 12 €; ridotto (fino a 12 anni) 6 €; riduzioni Conad: intero 10 €; ridotto (fino a 12 anni) 5 €.

Tutti Matti sotto Zero – IX edizione, festival internazionale di circo contemporaneo e magie nouvelle in teatro e sotto chapiteau, è realizzato da Ass. Grand Circus Hotel in collaborazione con Teatro Necessario Circo, centro nazionale di produzione di circo contemporaneo, con il prezioso contributo di Comune di Parma, Ministero della Cultura e il sostegno di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati. Sponsor del Festival è Conad che grazie al suo contributo permette alle famiglie che possiedono le carte fedeltà un accesso agevolato agli spettacoli; main partner tecnico è Iren che anche in questa edizione illumina gli spettacoli e dà energia al Festival; altri partner tecnici sono Emc2 Onlus che accoglie la biglietteria a Lostello, Sebac che fornisce i bagni per il pubblico e Geode.