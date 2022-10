Un nuovo laboratorio multimediale per il liceo artistico “Toschi”

E’ stato inaugurato stamattina, il nuovo laboratorio audiovisivo multimediale del liceo artistico “Toschi”, realizzato dalla Provincia all’interno di un più ampio progetto di manutenzione dell’edificio.



Si tratta di un laboratorio all’avanguardia, con attrezzature nuovissime, che occupa lo spazio della precedente palestra. La realizzazione del nuovo laboratorio ha comportato quindi il trasferimento dell’attività motoria e sportiva in una palestra esterna, la trasformazione di una aula di informatica e del precedente laboratorio multimediale in normali aule didattiche. In questo modo si sono recuperate due aule per la scuola e si è ottenuto un laboratorio nuovo e più grande.



Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte: parte il Presidente della Provincia Andrea Massari, il Delegato provinciale all’Edilizia Scolastica Aldo Spina, il Dirigente scolastico del “Toschi” Roberto Pettenati.



“Anche questa volta la Provincia ha risposto ad una esigenza concreta di un Dirigente Scolastico intervenendo prontamente e restituendo un laboratorio progettato e realizzato condividendo assieme all’istituto le soluzioni più adatte alle esigenze” ha commentato il Presidente della Provincia Andrea Massari.



“La Provincia di Parma è fortemente impegnata a dare risposte al bisogno di nuovi spazi per la comunità scolastica, ma guarda con grande attenzione anche all’esigenza di mantenere e migliorare la qualità dell’offerta didattica. Il liceo artistico Toschi è un’eccellenza del nostro sistema d’istruzione che, grazie agli interventi effettuati e alle soluzioni organizzative condivise con la sua dirigenza, potrà offrire ai propri studenti un percorso formativo ancora più qualificante” ha dichiarato il Delegato provinciale all’Edilizia Scolastica Aldo Spina.



“Il Laboratorio audiovisivo multimediale inaugurato stamattina costituisce un ampliamento del precedente, situato in un’aula che, per quanto grande, non poteva soddisfare tutte le esigenze di ripresa, di registrazione, di illuminazione di montaggio e di proiezione che l’indirizzo Audiovisivi-Multimedia richiede – spiega il Dirigente scolastico del “Toschi” Roberto Pettenati – Abbiamo sacrificato la palestrina interna per avere a disposizione una struttura all’avanguardia, anche tecnologica, che permetterà di svolgere esercitazioni di un livello complesso ed ottenere risultati eccellenti per un Istituto. La scuola implementerà la struttura progressivamente per mantenersi sempre come una scuola-pilota a livello nazionale nel settore”.



I LAVORI

Il progetto nasce dalla necessità manifestata dall’istituto di incrementare temporaneamente il numero di aule esistenti a supporto dell’attività didattica. Tale opera si inserisce all’interno di un intervento più ampio denominato di manutenzione straordinaria del Liceo Toschi, di complessivi 330 mila euro.



Le principali lavorazioni relative all’intervento sono state:

1. Rimozione accessori/arredi presenti nella palestrina e smantellamento/revisione impianto elettrico, illuminazione;

2. Rimozione di porta e allargamento di vano porta/passaggio fino a cm 120 netti

3. realizzazione nuovo impianto elettrico e posa illuminazione a sospensione a LED

4. fornitura e posa nuove porte con modifica dimensioni apertura per renderle a norma

5. Opere di finitura



I lavori sono stati eseguiti dall’impresa Energy Project di Fornovo, direttore dei lavori l’arch. Chiara Falconeri, responsabile del procedimento l’ing. Paola Cassinelli, entrambe della Provincia.