Unione Pedemontana: incontro pubblico online con la Protezione civile sul tema “Pandemia ed emergenze”

Quali sono le misure da adottare in caso di emergenza e calamità, come terremoti o alluvioni, e quali le procedure da seguire in caso di pandemia, come quella che stiamo attraversando a causa del covid-19? Se ne parlerà in un incontro pubblico online intitolato “Pandemia ed emergenze: le nuove sfide della Protezione civile dell’Unione”, organizzato dall’Assessorato alla Sicurezza e Prociv dell’Unione Pedemontana Parmense, alle 18.30 di mercoledì 3 marzo.

Per partecipare, ci si potrà collegare fino a esaurimento posti e non prima dell’orario di inizio, alla stanza della piattaforma “Lifesize” numero 757450 (il link diretto è disponibile sul sito www.unionepedemontana.pr.it). Relatori dell’incontro saranno l’assessore alla Sicurezza e Protezione civile dell’Unione e sindaco di Felino, Elisa Leoni, il consulente del Servizio di Protezione civile, geologo Stefano Castagnetti, e il responsabile del Servizio di Protezione civile e comandante della Polizia locale, Franco Drigani. Durante la videoconferenza verranno illustrati, in particolare, i Piani di Protezione civile dei cinque comuni dell’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio , Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo) con i relativi aggiornamenti, dopodiché si aprirà il dibattito.