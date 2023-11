Viaggi studio con destinazione UCLA

Reduce da una vacanza studio di grande successo a New York culminata con l’incontro con l’economista e noto filantropo statunitense Mario J. Gabelli alla Fordham University lo scorso Luglio, la prof.ssa Antonella Bertolotti del Liceo Marconi di Parma ha deciso di ‘andare a ovest’ con un’eccellente proposta di viaggio studio a Los Angeles, UCLA per l’estate 2024.

Accanto a questa prestigiosa meta, la docente riproporrà ad agosto un classico sempre gradito: UCD DUBLIN, IRLANDA.

Per tutti gli studenti interessati sono riportate le due proposte con i dati di contatto per ricevere ulteriori informazioni.

____________

Sono Antonella Bertolotti e insegno lingua e letteratura inglese al Liceo G. Marconi di Parma. Come tutti gli anni in questo periodo, sperando di fare cosa gradita, trasmetto le proposte dei viaggi studio che organizzo personalmente per la prossima estate in due campus universitari unici al mondo.:

Los Angeles, University of California (UCLA) e UCD Dublino, Irlanda



Riunioni informative

OGNI VENERDI’ 2023 Ore 18:30 (LOS ANGELES UCLA )

OGNI SABATO (UCD DUBLIN) ORE 12,30

Link alla videochiamata https://meet.google.com/ivq-bzcf-jfk

Prof. Antonella Bertolotti