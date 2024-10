Vignali presenta la sua candidatura e riempie il Circolo di Lettura

Venerdì sera la sala del Circolo di Lettura di Parma è stata riempita dai sostenitori e simpatizzanti di Pietro Vignali. Più di 300 persone hanno voluto partecipare alla presentazione della sua candidatura alle elezioni regionali del 17-18 novembre come capolista di Forza Italia.

“Parma deve rivendicare un ruolo da protagonista, con queste parole Pietro Vignali ha introdotto il suo intervento. Deve uscire dalla posizione marginale in cui è stata relegata da anni dalla Regione. Se parliamo di sanità gli unici investimenti consistenti (Pronto Soccorso e Ospedale del Bambino) sono avvenuti grazie ad investimenti del Governo e di privati (in particolare la famiglia Barilla).

Se parliamo di infrastrutture, gli investimenti si fermano a Modena e Reggio Emilia: la Tibre finisce in un prato, così come la Cispadana e la Pedemontana. L’aeroporto non è mai stato valorizzato, e se ne stanno accorgendo solo ora perchè quello di Bologna è saturo. La Regione, assecondando le pressioni della sinistra di Reggio, non ha mai aiutato Parma a recuperare lo scippo dell’Alta Velocità favorendo la realizzazione di una nuova fermata alle Fiere. Anche le Fiere sono penalizzate in assenza di nuovi collegamenti. Lo hanno scritto anche nel libro bianco sulle opere più urgenti dove Parma non figura tra le prime 10.’ E’ necessaria una presenza in Regione di persone competenti con una forte conoscenza del territorio, più concreta. E’ ai tavoli regionali che si decidono le questioni più rilevanti. L’impostazione regionale ha sempre danneggiato la nostra provincia in questi anni: “In passato i bolognesi guardavano a Parma come a un modello di città avanzata, oggi non è così. L’impostazione della Regione è sempre stata Bologna-centrica, nonostante la nostra provincia si trovi in una posizione strategica al centro degli assi nord-sud e est-ovest.”

“Sto conducendo una campagna elettorale avanzando critiche e proposte, come è giusto e serio che sia. In particolare presenteremo dieci progetti su temi cruciali, come quello a sostegno delle aziende agricole che abbiamo già reso noto.” ha dichiarato Vignali. “Mi impegnerà a sostegno della sanità per abbattere le liste d’attesa. Un esempio tra i tantissimi che si potrebbero fare: non è accettabile che la Regione spenda soldi per la prevenzione delle malattie del colon e poi la prima colonscopia disponibile è al 15/05/2026! Ma che senso ha? Così come non ha senso impedire l’utilizzo ai mezzi Euro 5 a partire da ottobre 2025 visto che il 50 % delle PMI ha veicoli che saranno vietati. E chi non può permettersi di cambiare l’auto cosa fa? Blocchiamo l’economia? Questo è l’ambientalismo ideologico che crea danni alle piccole aziende e alle persone meno abbienti. Cosi come non ha senso che la Regione butti i soldi alla Romagna quando il nostro territorio ha potenzialità turistiche enormi che sono ambientali per la montagna, enograstronomiche e culturali per la città, la bassa e la pedemontana e legate al benessere per Salsomaggiore. Per la montagna per la quale ho già presentato un progetto, è mancato da parte della regione un progetto organico in grado di portare servizi ed evitare lo spopolamento.

“Ho accolto invito di Forza Italia, un partito moderato e riformista, quello che più di ogni altro è aperto ai territori e alle esperienze civiche che da sempre hanno contraddistinto il mio impegno amministrativo visto che tuttora sono anche capolista della prima forza civica della città. Forza Italia è stata l’interlocutore storico del civismo che ha governo Parma per tredici anni” aggiunge Vignali.

“Ma non scappo da Parma. Lo dico fin da ora: se sarò eletto in Regione non mi dimetterò dal consiglio comunale di Parma, ruolo che mi hanno affidato più del 14 per centro dei parmigiani. Essere contemporaneamente, ha concluso Vignali, a Parma e a Bologna sarebbe un punto di forza, rafforzerebbe la mia possibilità di agire per dare alla nostra città il peso che merita. Avrei più forza da mettere a disposizione per Parma. Ancora di più di quella che ci ho messo fin qui.”