Vilnò: “Le nostre proposte sull’apertura intelligente del centro”

Nel nostro programma abbiamo parlato di apertura intelligente del centro.

Cosa significa?

Significa voler favorire il flusso turistico e locale agevolando il ripristino del commercio, della ristorazione e dello scambio culturale.

Come?

Elaborando una piattaforma comunale di e-commerce simile a quella già esistente a Parma nel settore turistico.

Questo progetto da concretamente la possibilità, con un piccolo contributo, agli esercenti di poter ampliare la propria clientela e il margine di vendita nel mercato online senza toglierne le peculiarità;

Offrendo il servizio giornaliero attualmente inesistente di navetta da tutti i parcheggi scambiatori verso il centro e viceversa, con incremento durante il weekend;

Introducendo per tutti i parcheggi la gratuità della prima mezz’ora con esposizione del disco orario al fine di facilitare la brevità delle commissioni e riducendo le tariffe dei parcheggi in qualunque zona per le righe blu;

Incentivando maggiormente le aperture commerciali serali con particolare attenzione ai weekend e a determinati periodi dell’anno

Rendendo gratuito il parcheggio nella totalità del centro città durante il sabato e la domenica Dando la possibilità di usufruire di un biglietto per l’autobus singolo valido per l’intera giornata durante il fine settimana.

Gaetano Vilnò, candidato sindaco di Parma “Noi siamo davvero”