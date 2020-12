Visite guidate in videoconferenza per gli over 55 iscritti alle Biblioteche di Parma

Per gli appassionati di “Argento Vivo”, il programma culturale dedicato agli over 55 iscritti al Servizio Biblioteche del Comune di Parma, l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma ha pensato di organizzare le visite guidate in videoconferenza: grazie alla collaborazione dell’associazione Archeovea e con l’aiuto di un tablet, una guida esperta accompagna i partecipanti a scoprire le bellezze della nostra città, restando a casa in sicurezza e, allo stesso tempo, avendo l’impressione di passeggiare e conoscere nuove cose.

Il mese di novembre ha visto infatti richiudersi le porte dei musei e dei luoghi culturali su tutto il territorio nazionale e, di conseguenza, anche a Parma. Malgrado questo, l’assessorato alla Cultura non ha mai interrotto il suo impegno per sostenere le istituzioni culturali nell’attività di produzione e per garantire ai cittadini nuove forme di fruizione, attraverso quella realtà virtuale che oggi consente di entrare nei teatri, nelle sale da concerto e di partecipare a festival cinematografici.

Il primo tour on line, dedicato alla scoperta del Ponte Romano, si è svolto lo scorso 29 novembre e ha registrato una buona partecipazione del pubblico che si è rivelato attento e pronto a interagire anche a distanza.

Il prossimo appuntamento in programma è previsto per giovedì 3 dicembre alle ore 15,30, con una visita virtuale al settecentesco Palazzo Marchi, tenuta, dalle magnifiche sale del palazzo stesso, dallo storico dell’arte Francesco Francesconi.

Per partecipare è sufficiente cliccare sul link: https://bit.ly/3mmT671



L’intento è quello di rimanere in contatto, anche se virtualmente, continuando a offrire settimanalmente interessanti visite, incontri, lezioni, approfondimenti, fruibili comodamente da casa, almeno fino a quando non sarà possibile il ritorno in presenza.

Per informazioni sui prossimi appuntamenti e modalità di prenotazione scrivere a argentovivo@comune.parma.it

