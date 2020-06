199° anno di Fondazione del Corpo di Polizia Locale di Parma

Momento di raccoglimento, questa mattina, al cimitero della Villetta, dove il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Parma, Roberto Riva Cambrino, l’Assessore alla Sicurezza, Cristiano Casa, e l’ex Comandante, Pier Luigi Bellaveglia, oggi Presidente dell’Associazione Agenti Polizia Municipale in congedo, hanno deposto una corona alla Lapide della Polizia Locale, in occasione dei 199 anni dalla fondazione del Corpo.

La cerimonia si è svolta in forma ridotta a causa delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus. Quest’anno la ricorrenza è stata particolarmente sentita a causa del periodo di emergenza che la Polizia Locale sta vivendo e ha vissuto unitamente alla cittadinanza. E’ stata una cerimonia semplice ma significativa in cui sono stati ricordati gli ex agenti che “sono andati avanti” ed i pensionati che sono deceduti in questi mesi.

L’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa ha aperto la cerimonia: “Celebrare la Polizia Locale è un atto molto importante in quanto sono i ‘custodi dei cittadini’. E’ doveroso che tutti conoscano il loro operato che viene svolto con passione e dedizione non solo quando è richiesto loro di essere in prima liea come nei momenti di difficoltà di questi ultimi due mesi. Il loro operato è a favore e a tutela della città, sono un punto di riferimento importante anche per le altre Forze dell’Ordine con cui collaborano costantemente. In questa giornata, dove vogliamo ricordare e celebrare ognuno di loro, aprimao anche il profilo Facebook @PoliziaLocaleParma dedicato con l’obiettivo di raccontare, informare e avvicinarci ancora di più ai cittadini. Il prossimo anno, anno che ci vede ancora Capitale Italiana della Cultura, celebreremo insieme i 200 anni di fondazione del Corpo”.

Il Comandante, Roberto Riva Cambrino: “La celebrazione della ricorrenza del 199° della fondazione del Corpo e il ricordo dei nostri colleghi “andati avanti” quest’anno sono connotati doverosamente da austerità. Non si è voluto, oltre che potuto, festeggiare. Abbiamo perso sei nostri anziani e molte famiglie hanno patito lutti, la categoria ha avuto i suoi caduiti. Voglio accomunare tutte le sofferenze in un affettuoso ricordo. Inizia l’anno di preparazione al bicentenario di fondazione: confido che quella sì sarà una festa” ha sottolineato il Comandante.

Presente alla cerimonia anche Pier Luigi Bellaveglia, oggi Presidente dell’Associazione Agenti Polizia Municipale in congedo, che ha portato un commosso omaggio ai sei colleghi anziani, ex agenti, deceduti nel mese di marzo colpiti da Covid19, leggendo i loro nomi.

Anche “Al Dèsvod”, ha portato simbolicamente la vicinanza della città al Corpo di Polizia Locale.

Il Corpo di Polizia Locale vanta una prestigiosa storia: il Corpo di Guardie Locali fu fondato il 16 giugno 1821 dalla Duchessa Maria Luigia d’Austria. Storia e tradizione si uniscono all’innovazione: il Corpo guarda al futuro mettendosi i gioco con nuovi servizi ed attività a favore della comunità.