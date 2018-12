Natale a Parma: in un libretto tutti gli eventi in città

L’assessorato alla Cultura del Comune di Parma ha realizzato anche quest’anno il libretto Natale a Parma, che raccoglie gli eventi in programma in città nel periodo delle festività natalizie, da sabato 8 dicembre fino a domenica 13 gennaio.

Il libretto sarà in distribuzione presso lo IAT – Ufficio informazione e accoglienza turistica di Piazza Garibaldi e nelle altre sedi comunali, fra cui il DUC, la Casa della musica, i Musei Civici e le Biblioteche.

“Natale a Parma permette di avere un colpo d’occhio completo su tutto quello che accade in città nel periodo delle feste – commenta l’assessore alla Cultura Michele Guerra non soltanto nel campo degli eventi culturali, ma anche in altri ambiti, grazie alla collaborazione degli altri Settori del Comune di Parma, delle istituzioni e delle associazioni cittadine, affiancandosi al programma di Racconti di Natale proposto dal nostro assessorato”.

Il libretto infatti raccoglie non solo un fitto programma di concerti e spettacoli, ma anche iniziative a scopo benefico, mercatini dell’artigiano e incontri dedicati ai bambini, agli adulti e alle famiglie, insieme alle informazioni su visite guidate, orari, aperture straordinarie e giorni di chiusura in occasione delle festività delle esposizioni e dei musei, facendone uno strumento utile sia per i cittadini sia per i turisti.

Il formato digitale di Natale a Parma è scaricabile dal Portale Cultura del Comune di Parma all’indirizzo http://www.comune.parma.it/cultura/news/2018-12-06/it-IT/Natale-a-Parma.aspx