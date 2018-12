Lei è Dina, dolce Amstaff di 5 anni. I suoi proprietari l’hanno abbandonata in canile per trasferirsi all’ estero e lei, che è sempre vissuta in famiglia, cresciuta in appartamento ne sta soffrendo molto

È vivace e ama la compagnia umana.

Vi aspetta!

Info: Canile Municipale di Parma Lilli e il Vagabondo – tel: 0521 218779