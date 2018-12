M5S Parma: “Le tante balle di Pizzarotti”

A Parma si aspetta la neve da alcuni giorni, arriverà e come sempre coprirà ogni cosa con il suo mantello bianco, lasciando intravedere solo i contorni.

Un po’ come questa amministrazione che sta coprendo tanto, per farci vedere solo i contorni delle cose. Ma noi non possiamo fermarci ai contorni e così scaviamo, informiamo e diciamo ai cittadini che le balle di questa amministrazione non le digeriamo più.

Pochi mesi fa il sindaco sui social e in tv si produceva in piagnistei sul discorso del bando periferie raccontando balle sui vari tagli pur sapendo bene che la nostra città non era nemmeno inclusa nei fondi da elargire, ma alla fine il nostro governo ha trovato le risorse per tutti quanti ne hanno fatto richiesta e quindi adesso avanti con il bando, avanti con gli appalti ai soliti noti.

Adesso l’ennesima balla, questa volta sui tagli al fondo di compensazione Imu-Tasi, insinuando che l’abbia fatto l’attuale governo, ma ben sapendo invece che il fondo è stato cancellato dal governo PD, il suo caro Pd che vorrebbe rottamare a favore del suo nuovo partito. Ma il primo cittadino sa bene che l’attuale governo sta lavorando per trovare quelle risorse che servono per ripristinare il suddetto fondo.

Il sindaco sa benissimo che il governo ha già sbloccato gli avanzi di gestione dei comuni, e che sta lavorando anche per sbloccare quelle risorse bloccate nei bilanci comunali. Il governo si aspetta un questo modo che i comuni mantengano tutti i servizi ai cittadini, e nel contempo abbassino un po’ le tasse a loro carico. Peccato che invece a Parma il sindaco, da tempo impegnato in tour per la sua personalissima campagna elettorale pagata con i nostri soldi, abbia deciso, senza aspettare la legge di Bilancio 2019, di far approvare oggi in consiglio comunale, 17 c.m., il bilancio preventivo 2019 del Comune! Ciò significa che senza avere la minima conoscenza di quello che potrà essere dotata Parma da parte dello Stato in termini finanziari, le tasse saranno ancora al massimo!

Sindaco noi non crediamo più alle sue balle da tempi ormai non sospetti, quando da un lato lei si fregiava di essere nel M5S, ma gli sputava poi contro. Sindaco quante balle ha raccontato ai suoi concittadini in tutti questi anni sull’inceneritore? Sul debito comunale? Sui debiti fuori bilancio grazie ai suoi tecnici “competenti”, non ultimo di una lunga lista nel corso di questi anni, il caso della vigilessa a cui è stato negato il patrocinio legale e ora il comune deve sborsare 6mila e 500 euro?

Sul problema sicurezza, che prima non era un problema per lei, ma ora che governano 5 stelle – Lega, ha chiesto addirittura l’esercito a presidiare la stazione? Sulla questione ampliamento aeroporto?

Sulla questione Mall dove ancora una volta l’incompetenza dei suoi uomini la paghiamo noi cittadini? Quante balle piagnucolate sul bando periferie e tagli Imu-Tasi?

Sindaco Pizzarotti, si ricordi che le bugie hanno le gambe corte e i suoi concittadini non sono degli allocchi.

Attivisti M5S Parma