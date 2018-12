Garofalo Health Care ha acquistato il Poliambulatorio Dalla Rosa Prati

Garofalo Health Care (GHC) ha stipulato un contratto preliminare per l’acquisto del 100% del Poliambulatorio Dalla Rosa Prati (Poliambulatorio), centro diagnostico con sede a Parma operante sia in regime di accreditamento con la Regione Emilia-Romagna che in regime privato.

GHC – Garofalo Health Care S.p.A. è l’unica realtà privata sanitaria italiana ad essere quotata sul MTA ed ha sede a Roma.

Poliambulatorio possiede, a sua volta, il 100% di Dalla Rosa Prati Grossi, proprietaria dell’immobile in cui il Centro Diagnostico risiede ed opera.

Il prezzo dell’acquisizione è basato su un Enterprise Value pari a 27,8 milioni e dovrà̀ tenere conto della posizione finanziaria netta di Poliambulatorio alla data del closing. Il perfezionamento dell’acquisizione è atteso entro il 31 gennaio 2019.

Al 31 dicembre 2017 Poliambulatorio ha registrato ricavi per 12,6 milioni e un Ebitda normalizzato di circa 3,1 milioni.

Poliambulatorio convoglia circa 600 pazienti al giorno, erogando prestazioni di specialistica ambulatoriale e, a partire da quest’anno, ha avviato una nuova attività̀ di odontoiatria.

Con questa operazione GHC consolida la propria presenza in Emilia-Romagna, regione nella quale è già̀ presente con due strutture di ricovero.