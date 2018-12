“Cesari sbirro”, il complimento più bello che ho ricevuto

“Il complimento più bello ricevuto in questi quattro anni…da quel giorno (dicembre 2014) ho trovato una motivazione in più per fare il Sindaco…“. Così scrive su Facebook il sindaco di Sorbolo e segretario provinciale del Pd Nicola Cesari, postando la foto con la scritta “Cesari sbirro” griffata su un muro.

“Il complimento più bello ricevuto”…. così, tra le altre cose, Cesari si distingue da quei pregiudizi e antagonismo nei confronti delle forze dell’ordine molto diffusi negli ambienti di certa sinistra no global e anarcoide.

Con ogni probabilità è proprio per questa sua attenzione “maniacale” alla sicurezza che Cesari è un sindaco molto stimato dai suoi concittadini, come pochi altri nella nostra provincia.

Andrea Marsiletti