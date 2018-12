“Rebus”: le opere di Fabrizio Azzali in mostra

Dal 3 al 30 gennaio 2019 lo spazio espositivo LaZona – Centro Cinema Lino Ventura inaugura il nuovo anno con l’esposizione “Rebus” di Fabrizio Azzali, le cui opere narrano, con eloquenza colta e raffinata, le gesta eroiche di un proletariato perennemente in cerca d’identità.

Come in un grande rebus, si assiste alla solitudine di personaggi enigmatici che, pur essendo gli uni accanto agli altri, non interagiscono tra loro: ogni individuo è protagonista del paradosso attorno al quale si concentra la propria vita.

Le scene, immobili e realizzate con colori brillanti, ma volutamente prive di calore, suscitano una sensazione di inquietudine e disagio, ogni azione umana appare impossibile, sebbene si respiri aria di attesa.

Il forte contrasto tra luce ed ombra che contribuisce a crescere quel senso di mistero che avvolge le tele di Azzali, così come gli scenari urbani angoscianti e ripetitivi, realizzati prevalentemente con colori ad olio, talvolta con tecniche miste, evoca inesorabilmente quel malessere sociale di cui il pittore si fa interprete, rendendolo universale.

Fabrizio Azzali è nato a Londra. Si è formato artisticamente in Italia diplomandosi all’Istituto d’arte Paolo Toschi in Arti Grafiche e poi all’Accademia delle Arti Figurative e Digitali di Reggio Emilia. Ha seguito diversi corsi di disegno naturalistico, di grafica editoriale e di illustrazione. Ha collaborato con case editrici, studi grafici e associazioni naturalistiche con progetti di grafica e illustrazione. Ha svolto attività di archeologia sul campo e servizi culturali con diversi musei. Vanta collaborazioni con diverse gallerie d’arte. Ha preso parte al 12* International Festival di Sarajevo Winter ‘96 e alle manifestazioni di Bologna 2000 – Città europea della cultura.

Ha avuto diversi riconoscimenti e premi tra cui il Diploma di merito in pittura al Concorso Premio Arte del 2007 per la Mondadori. Vive e lavora a Corcagnano (Parma).

Orari apertura LaZona – Centro Cinema Lino Ventura (Via D’Azeglio 45/D):

lunedì e mercoledì: 9 alle 13.30

martedì, giovedì, venerdì e sabato: 9 – 13.30 e 14.30 – 19

Contatti: tel. 0521/031041