Mario Tribaudino eletto Presidente del Gruppo Nazionale di Mineralogia

Mario Tribaudino, docente di Mineralogia al Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università di Parma, è stato eletto Presidente del Gruppo Nazionale di Mineralogia per il triennio 2019-2021.

Il Gruppo Nazionale di Mineralogia (GNM), libera aggregazione di studiosi che svolgono attività didattica e di ricerca nel settore, si propone di promuovere e coordinare iniziative didattiche e scientifiche per far progredire le conoscenze nel campo della Mineralogia. Tra i suoi intenti: costituire un punto di riferimento sulla Mineralogia nei confronti dei vari organismi nazionali e internazionali; promuovere e divulgare la cultura mineralogica a ogni livello, anche attraverso l’organizzazione di scuole, convegni e giornate di studio; svolgere funzioni di informazione e di coordinamento per gli aderenti sulle iniziative di interesse della Mineralogia.

La nomina del prof. Tribaudino costituisce anche un riconoscimento per l’attività nelle Scienze della Terra dell’Università di Parma: un’attività che nel 2019 culminerà nell’organizzazione al Campus Scienze e Tecnologie del congresso nazionale congiunto della Società Geologica italiana, della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia e della Società Geochimica Italiana. Il congresso si terrà dal 16 al 19 settembre e sarà il principale evento nazionale per le Scienze della Terra per il 2019.