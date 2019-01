Parlamentari e amministratori della Lega: “Altro che tagli! Mai tanti soldi da un Governo ai territori”

“Nessun Governo come questo ha dato attenzione e risorse agli enti locali, in particolare nella nostra provincia, oltre, ai normali trasferimenti, sono arrivati 2,6 milioni di euro per i comuni sotto i 20mila abitanti, più di 1 milione per la Provincia da investire per strade e scuole e 3 milioni al capoluogo per Parma 2020. Ovviamente nessuna delle catastrofi annunciate dal sindaco di Parma – dal Piano Periferie al Fondo Imu-Tasi – si è avverata: questo è un Governo che sostiene gli enti locali e i cittadini”, spiega Emiliano Occhi, segretario provinciale della Lega e capogruppo in Comune a Parma nell’introdurre l’affollata conferenza stampa in cui parlamentari e amministratori locali hanno parlato dell’impegno del Governo per gli enti locali.

Ha poi preso la parola il senatore Maurizio Campari il quale ha ricordato che “i 3 milioni per Parma 2020 nel contesto in cui è stata fatta la manovra, con le tensioni che c’erano con Bruxelles, non erano né ovvii, né scontati. Sono il risultato dell’impegno dei parlamentari del territorio e dell’attenzione del Governo – in particolare del sottosegretario Lucia Borgonzoni – per la nostra città. Nonostante un sindaco che ogni giorno attacca il governo per cercare un po’ di visibilità, ancora una volta abbiamo dimostrato che, a differenza sua, noi pensiamo prima ai parmigiani”.

La collega al Senato Maria Gabriella Saponara ha spiegato che “tra le novità introdotte dal Governo in termini di semplificazione burocratica per facilitare la vita alle pubbliche amministrazioni ricordiamo che da oggi i comuni potranno fare gli acquisti di beni e servizi fino a 5 mila euro senza passare dal Mercato Elettronico. Potranno così concludere le transazioni più velocemente con la possibilità di lasciare i soldi sul territorio. Inoltre, tutti gli enti pubblici e quindi anche i Comuni potranno fare gli interventi fino a 150 mila euro con affidamento diretto alle imprese, senza dover passare mesi in complicate procedure burocratiche e sono più semplici e rapidi anche gli appalti superiori ai 150 mila euro fino a 350 mila euro”.

Il deputato Giovanni Battista Tombolato ha invece parlato della difficoltà dei Sindaci della nostra provincia nell’individuare un segretario comunare titolare essendo esaurita la disponibilità in regione, “in pendenza del nuovo concorso, la Lega ha proposto di prorogare la reggenza dei vice-segretari”. Tombolato ha poi ricordato “lo stanziamento di 250mila euro annui per 5 anni per interventi di ristrutturazione e nuove costruzioni di ponti sul fiume Po: così si risolveranno problemi molto sentiti da migliaia di pendolari e cittadini”.

Ha poi preso la parola la collega a Montecitorio Laura Cavandoli, che è anche consigliere comunale a Parma, “evidenziando che dal Bando Periferie al fondo Imu-Tasi i falsi allarmi lanciati da Pizzarotti si sono rivelati per quel che erano: bufale urlate per avere un po’ di attenzione mediatica. Eppure quando il Governo PD ha davvero tagliato a Parma oltre 5 milioni di euro, il sindaco non diceva nulla. E’ grazie al nuovo Governo, invece, che Parma avrà gli ulteriori 2 milioni di euro del Fondo Imu-Tasi che andranno a sommarsi ai 3 milioni per gli interventi per Parma 2020, agli 11 milioni di sblocco di avanzi di gestione e ai 18 milioni del bando periferie (bloccati dalla Corte Costituzionale per gli errori PD) e ai fondi per la videosorveglianza prevista dal Decreto Sicurezza: mai così tante risorse utilizzabili per la nostra città! Adesso il Sindaco non può più permettersi di lasciare una città allo sbando: deve sistemare scuole, strade, marciapiedi, piste ciclabili, il teatro dei dialetti e fare tutti quegli interventi che migliorano la vivibilità e l’attrattività di Parma, magari sfruttando anche la possibilità data dalla legge Salvini di assumere nuovi agenti di Polizia Municipale e dotarli di taser.”

Ricordando gli investimenti del Governo in campo infrastrutturale, il consigliere regionale Fabio Rainieri ha lamentato che nel Piano Regionale per le Infrastrutture presentato in commissione la Tirreno-Brennero è definita di “priorità 2”, cioè non prioritaria. Tutto il piano infrastrutturale di Bonaccini si ferma a Reggio Emilia, trasformando l’Enza nel confine politico della Regione. Bologna ha proposto la costruzione di una bretella che colleghi Modena con il mare passando da Lucca tagliando tutta l’Emilia occidentale. In regione non arrivano a capire quanti problemi potrebbe risolvere La Ti-Bre: il nostro territorio ha bisogno di interventi strutturali, non di regalie elettorali”

I consiglieri provinciali leghisti Marzio Benecchi (capogruppo) e Giuseppe Quintavalla hanno ricordato le risorse “finalmente destinate dal Governo alle Province dopo che la disastrosa riforma Renzi-Delrio ha lasciato totalmente abbandonate a se stesse le amministrazioni provinciali lasciando loro però alcune competenze, ma svuotandole di risorse economiche. Quest’anno a Parma arriveranno circa 2 milioni di euro per strade e scuole provinciali. Auspichiamo che vengano distribuiti dall’ente in modo equo sul territorio, dalla montagna alla pianura”.

Alcuni amministratori locali leghisti hanno poi spiegato come saranno utilizzate le nuove risorse stanziate dal Governo oltre ai normali trasferimenti per i comuni piccoli e medi.

In provincia di Parma 11 comuni fino a 2mila abitanti riceveranno dallo Stato un surplus di 40.000 euro, 11 comuni fino a 5mila abitanti ulteriori 50.000 euro, 13 comuni fino a 10 mila abitanti altri 70.000 euro e i 7 comuni fino a 20mila abitanti riceveranno 100.000 euro.

Tommaso Fiazza, Sindaco di Fontevivo ha detto: “Finalmente un Governo che pensa concretamente ai Comuni: a Fontevivo arriveranno ulteriori 70 mila euro che utilizzeremo per sistemare il piazzale e il cortile intorno alla scuola elementare e media Ceresini di Fontevivo per una maggiore sicurezza, per favorire l’attività ludico-sportiva dei ragazzi e avere una scuola sempre più all’avanguardia. Un intervento che si va ad inserire in una serie di provvedimenti che questa amministrazione ha realizzato per la sicurezza dei plessi scolastici. Un grazie al Governo, al Ministro Salvini e ai parlamentari parmigiani”.

Giuseppe Restiani, sindaco Varano de’ Melegari, ha spiegato che “il Comune riceverà 50 mila euro che utilizzeremo per interventi sulla viabilità, con attenzione anche alle strade storiche che devono essere recuperate come quella che arriva alla chiesetta di Riviano”.

Il sindaco di Solignano Lorenzo Bonazzi ha ricordato che: “Il Ministro Salvini ci ha assegnato 40 mila euro che ci servono per intervenire su una strada in gran parte franata nella zona di Prelerna”.

Cristiano Friggeri, presidente del Consiglio Comunale di Traversetolo ha spiegato che “i 70.000 mila euro del Governo, all’interno di un bilancio molto “tirato” per debiti precedenti all’amministrazione Dall’Orto, li utilizzeremo per sistemare una scuola e/o mettere in sicurezza il Municipio”.

In conclusione parlamentari ed amministratori locali hanno ringraziato il Governo e il Ministro dell’Interno, sottolineando che chi oggi, a fronte di un impegno senza precedenti per gli enti locali, parla di tagli e penalizzazioni per i comuni stia facendo solo una “infondata polemica politica che inganna i cittadini”.